Instalatér poskytuje bezplatné služby. Má dluhy i světové uznání

Pozornost i mimo hranice Anglie si vysloužila instalatérská firma z Burnley, která poskytuje své služby starším lidem zdarma. Jedna z vypsaných účtenek altruistického instalatéra se totiž rozšířila na sociálních sítích. Za opravu kotle nepožadoval žádné peníze, navíc uvedl, že je znovu připraven pomoc kdykoliv. Informovaly o tom servery CNN a BBC.

Instalatér James Anderson z Liverpoolu si nenaúčtoval ani korunu poté, co 91leté ženě trpící leukémií opravil kotel. "Za žádných okolností nebude této dámě účtován jakýkoli poplatek. Budeme k dispozici 24 hodin, abychom jí pomohli," napsal Anderson na účtenku, kterou na facebooku sdílela její dcera Christine Rowlandsová.

Ačkoliv si za to na sociálních sítích vysloužil od lidí velkou pochvalu, nešlo pro něj o nic nového. Od března 2017, kdy založil svůj instalatérský neziskový podnik DEPHER, pomohl bezplatně už 2389 lidem, uvádí CNN.

"Mnoho starších a zdravotně postižených lidí nerado žádá o pomoc, a pokud si navíc nemohou opravu kotle dovolit, mohou se dostat do problémů. Proto tu jsme my, abychom jejich starosti vyřešili," řekl pro BBC. Věří, že ušetřené peníze za opravu potom mohou lidé investovat do důležitějších věcí, aby si mohli udržet "svou nezávislost".

Anderson však přiznává, že poskytování bezplatných služeb je náročné. I proto založil crowdfunding, z jehož fondu DEPHER čerpá peníze potřebné na provoz. Přesto dluží kolem osmi tisíc liber (zhruba 233 tisíc korun). Dluh má ovšem pod kontrolou a bance měsíčně splácí sto liber. "Dokud mám dost peněz na to, abych naplnil nádrž svého auta, budu tam a pomohu lidem, kteří to potřebují," říká odhodlaně.

