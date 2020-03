Itálie, Francie a Německo: Počty nakažených i mrtvých nadále stoupají

Nákaza koronavirem se v Itálii potvrdila už u více než 100.000 lidí. Onemocnění COVID-19 v zemi podlehlo od neděle dalších 812 pacientů, celkem tamní úřady evidují 11.591 obětí. S odvoláním na statistiku italského úřadu pro civilní ochranu o tom informoval italský deník La Repubblica. Italská vláda oznámila, že již tři týdny trvající celostátní karanténu prodlouží nejméně do Velikonoc.

Itálie je co do počtu obětí stále nejhůře zasaženou zemí na světě. Počet nově nakažených však za posledních 24 hodin vzrostl o 4050, což je nejméně od 17. března. Podle odborníků je ale příliš brzo na to, aby Itálie uvolnila některá ze svých opatření; pokles nových případů se musí nejprve prokázat dlouhodobě.

Celkem italské úřady evidují 101.739 případů nákazy. Z tohoto počtu se již 14.620 lidí k pondělnímu dni plně uzdravilo. Na jednotce intenzivní péče s nemocí bojuje 3981 lidí. Nejhůře zasaženým regionem je i nadále severoitalská Lombardie, která podle agentury Reuters eviduje zhruba 60 procent všech italských úmrtí a 42 procent případů nákazy.

Itálie kvůli zdravotní krizi omezila 9. března pohyb v celé zemi. Nařízení původně platilo do tohoto pátku, italská vláda nyní oznámila, že ho hodlá prodloužit až do 12. dubna.

"Vyhodnotili jsme, že veškerá preventivní opatření by měla být prodloužena nejméně do Velikonoc," oznámil italský ministr zdravotnictví Roberto Speranza.

O prodloužení omezení pohybu nejméně do půlky následujícího měsíce již dříve mluvil také lombardský guvernér Attilio Fontana. Guvernér jihoitalského regionu Apulie v sobotu oznámil, že opatření by měla platit do začátku května.

Francie zaznamenala nejvyšší denní nárůst úmrtí

Ve Francii už zemřelo 3024 hospitalizovaných lidí s koronavirem. Za posledních 24 hodin přibylo 418 mrtvých, což je největší denní nárůst od začátku epidemie, informovala agentura AFP s odvoláním na francouzské vládní úřady. Nákaza byla ve Francii potvrzena u 44.550 lidí. Francie je po Itálii, Španělsku a Číně čtvrtou zemí, v níž počet obětí pandemie překročil 3000.

Celkový počet pacientů s nemocí COVID-19 ve francouzských nemocnicích se už blíží 21.000 a je jich o 1592 více než v neděli. Strmě přibývá těžkých případů vyžadujících intenzivní péči. Za posledních 24 hodin jejich počet vzrostl o 424 a je jich tak už 5056, oznámily úřady.

Zástupce ministra zdravotnictví Jérôme Salomon řekl, že počet pacientů na přístrojích dosáhl 5107, přičemž za posledních 24 hodin jich přibylo 475. Mezi těmito pacienty je 34 procent mladších 60 let a 64 nemocných nemá ani 30 let.

Podle Salomona jde o "bezprecedentní epidemii, která má nebývalý dopad na zdravotnická zařízení", z nichž 717 je nyní v první linii. Upozornil, že jde o "závažnou, smrtící epidemii, vysoce nakažlivý virus, který se rychle šíří".

Právě vysoký počet lidí s těžkým průběhem nové nemoci je noční můrou pro zdravotní systémy na celém světě. V některých zemích se těmto pacientům kvůli omezeným kapacitám nemocnic nedostává náležité péče. Mnoho pacientů z přetížených nemocnic z východní části Francie už bylo přemístěno na jihozápad země či do Německa.

Francouzské statistiky zatím uvádějí pouze počet úmrtí v nemocnicích, ale úřady slibují, že brzy budou zahrnovat také úmrtí v domovech důchodců, což pravděpodobně povede k dalšímu výraznému zhoršení bilance.

Salomon na tiskové konferenci rovněž uvedl, že celkový počet lidí s virem SARS-CoV-2 ve Francii dosáhl 44.550 po denním nárůstu o 11 procent.

V pařížském regionu Ile-de-France, který je nyní nejvíce zasažený v celé Francii, zemřelo v nemocnicích už 954 lidí a 1792 pacientů bylo umístěno na jednotky intenzivní péče. Celkově bylo v regionu hospitalizováno 7689 osob. V původně nejhůře zasaženém regionu Grand Est na východě Francie bylo do pondělního večera evidováno 3950 hospitalizací, z toho 844 na odděleních intenzivní péče. V místních nemocnicích zemřelo 919 pacientů.

Německo hlásí za 24 hodin 128 mrtvých

Německo za 24 hodin zaznamenalo zatím nejvíc úmrtí nakažených koronavirem - 128. Celkem je podle Institutu Roberta Kocha (RKI) obětí epidemie 583, potvrzených infekcí úřad registruje 61.913. Na 16.100 nakažených už se vyléčilo. Durynské město Jena zatím jako první větší v Německu oznámilo, že zavede částečnou povinnost nosit roušky na veřejnosti.

Nejvíce postiženou spolkovou zemí zůstává Bavorsko (14.810 nakažených a 162 obětí), které sousedí s Českem. Výrazně zasažené jsou také nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko (13.225 nakažených a 117 obětí) a Bádensko-Württembersko na jihozápadě Německa (12.334 nakažených a 165 obětí).

Žádná z dalších spolkových zemí nehlásí více než 4100 nakažených a 34 obětí.

Šéf RKI Lothar Wieler dnes na tiskové konferenci v Berlíně uvedl, že úmrtnost zatím v Německu činí 0,8 procenta nakažených. Věkový průměr obětí nemoci COVID-19, kterou nový typ koronaviru způsobuje, je 80 let. Velké většině osob, které nemoci dosud podlehly (506 z 583), bylo přes 70 let. Nejmladší bylo 28 let. Zdravotní problémy měla už před současnou epidemií.

Zhruba 110tisícová Jena s povinností nosit ochranu úst počítá za týden. Bude platit v obchodech, městské dopravě a budovách, jako jsou třeba městské ú