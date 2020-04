Itálie: O Velikonocích lidé musí být doma, dohlíží na to i drony

Velikonoční svátky a příjemné jarní počasí by za normálních okolností v Itálii znamenaly přesuny statisíců lidí k moři, do letních bytů nebo do hor, kvůli koronaviru a celostátní karanténě teď ale úřady bedlivě dohlížejí na to, aby se zákaz cestování porušoval co nejméně. Během svátků se tak zpřísní policejní kontroly, uzavřou se některé silniční tahy k přímořským letoviskům a pohyb lidí budou monitorovat i vrtulníky a drony, napsala v pátek agentura APA.

"Ligurie bude o velikonočních svátcích zavřená," varoval guvernér tohoto turisticky oblíbeného regionu Giovanni Toti. Horské středisko Cortina d'Ampezzo v Dolomitech bude kontrolovat poznávací značky aut a vyhledávat vozidla případných výletníků. V některých letoviscích chtějí úřady v letních bytech kontrolovat spotřebu elektřiny, aby zjistily, zda se tam jejich majitelé přes zákaz na Velikonoce přece jenom nepřesunuli.

Přímořské letovisko Jesolo, které leží u Jaderského moře nedaleko Benátek, tento týden uzavřelo všechny pláže a zákaz vstupu na promenády bude kontrolovat pomocí dronů. Také tady hodlá policie pomocí videokamer sledovat poznávací značky aut, aby zjistila, zda se do města nepřesouvají lidé z jiných částí Itálie.

"Vsadili jsme na co nejpřísnější postup. Dostali jsme zprávu, že se k nám chystají lidé, kteří v Jesolu vlastní letní byty. Za normálních okolností bychom je moc rádi přivítali, v této mimořádné situaci ale nemůžeme rezignovat na boj s epidemií," řekl starosta Valerio Zoggia.

Posílené hlídky chystá i pobřežní stráž, která má zajistit, aby se lidé nevydávali na projížďky na moře. Místní samosprávy varují, že kontroly na silnicích budou probíhat i v nočních hodinách, což má odradit ty, kteří mají v úmyslu odcestovat za tmy a vyhnout se jim. "Žádné noční cestování není možné, zachytíme každého," uvedla římská primátorka Virginia Raggiová.

Problémy může o Velikonocích způsobit i to, že v neděli a v pondělí mají zůstat zavřené supermarkety, otevřou se pouze trafiky a lékárny. Čeká se proto, že v sobotu se před prodejnami potravin budou tvořit dlouhé fronty.

Celostátní karanténa platí v Itálii už od 9. března. Lidé mají nařízeno zůstávat doma a ven smějí jen pokud míří do práce, na nákup či k lékaři. Zdravotní procházky jsou povolené pouze v bezprostřední blízkosti bydliště.