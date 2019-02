Itálie vyklízí uprchlické tábory. Začala tím největším u Katánie

Itálie na příkaz ministra vnitra Mattea Salviniho začala s vyklízením svého největšího uprchlického tábora poblíž sicilské Katánie. Informoval o tom deník La Stampa, podle nějž už zařízení, kde pobývá přes 1200 migrantů, opustilo prvních zhruba pět desítek žadatelů o azyl. Politiku italské vlády vůči migrantům v dopise italskému premiérovi ostře kritizovala komisařka pro lidská práva Rady Evropy Dunja Mijatovičová.

Salvini, který je šéfem vládní strany Liga a rovněž vicepremiérem, má v úmyslu uzavřít všechna velká přijímací centra pro migranty a rozmístit jejich obyvatele do menších zařízení. Už v lednu takto nechal vyprázdnit tábor Castelnuovo di Porto u Říma, kde pobývalo přes pět set lidí.

Tábor Mineo u Katánie by všichni jeho obyvatelé měli opustit do konce tohoto roku. Postupně je úřady budou přemisťovat například do zařízení v Syrakusách, v Raguse či v Trapani. Ředitel tábora Francesco Magnano zdůraznil, že všichni migranti budou o stěhování včas informováni. "Nikoho nebudeme deportovat," řekl.

Nucené stěhování migrantů bylo jedním z bodů, který v zveřejněném dopise premiérovi Giuseppe Contemu zmínila komisařka Mijatovičová. Podle ní toto opatření může žadatelům o azyl ztížit přístup ke vzdělání a zdravotní péči. Komisařka ale kriticky zhodnotila i zákon o migraci a bezpečnosti, který loni prosadila vládní koalice a který výrazně omezil práva žadatelů o azyl. Podle ní není na místě ani opatření, které uzavřelo italské přístavy lodím nevládních organizací, které na moři pomáhají migrantům v nouzi. "Vyzývám vás, abyste neohrožovali lidská práva zachráněných lidí," napsala.