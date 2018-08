Italská vláda kvůli pádu mostu zpochybňuje rozpočtové limity EU

Italská vláda prezentuje úterní pád dálničního mostu u Janova jako varování pro Brusel, že by měl zemi poskytnout větší rozpočtovou volnost k modernizaci stárnoucí infrastruktury. Zpochybnění limitů EU pro italský rozpočtový deficit nicméně znepokojuje držitele dluhopisů italské vlády, což by mohlo naopak zvýšit finanční tlak na Itálii.

Italský vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini krátce po tragédii prohlásil, že Brusel musí Římu umožnit, aby do svého příštího rozpočtu zahrnul veškeré finanční prostředky, které jsou zapotřebí k zajištění bezpečnosti italské infrastruktury.

Profesor ekonomie Gustavo Piga z římské univerzity Tor Vergata nicméně upozorňuje, že Řím bez ohledu na pravidla EU nedával vždy najevo, že infrastruktura se nachází v čele jeho agendy. "Itálie naléhavě potřebuje vyšší a kvalitnější veřejné investice, ty však v posledních letech nebyly pro politiky prioritou," uvedl.

Investiční a údržbářské výdaje na italskou dopravní infrastrukturu se podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) mezi lety 2008 a 2015 propadly o 58 procent.

Loňská analýza italské centrální banky přitom ukázala, že Itálie měla možnost do infrastruktury investovat více peněz. Zatímco celkové veřejné investice mezi lety 2007 a 2015 po očištění o inflaci klesly o 35 procent, výdaje na mzdy zaměstnanců veřejného sektoru, důchody a další každodenní záležitosti o sedm procent vzrostly.

Evropská komise ve středu uvedla, že již určitou dobu italskou vládní koalici nabádá k tomu, aby kladla na investice do infrastruktury větší důraz. Upozornila, že v dubnu v rámci pravidel EU o státní pomoci schválila investiční plán pro italské dálnice v hodnotě 8,5 miliardy eur (zhruba 218 miliard korun) zahrnující i region Janova. Dodala, že Itálie by v letech 2014 až 2020 měla z evropských fondů obdržet na investice do infrastruktury 2,5 miliardy eur.