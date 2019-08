Italský premiér Conte ohlásil demisi a konec své vlády

Italský premiér Giuseppe Conte v parlamentu ohlásil svou demisi. Italská vláda, na níž se podílí Hnutí pěti hvězd a kterou se před dvěma týdny rozhodla opustit koaliční Liga, podle něj končí. V projevu v italském Senátu, horní komoře parlamentu, Conte ostře kritizoval šéfa Ligy Mattea Salviniho, kterého obvinil, že staví své vlastní a stranické zájmy nad zájmy země.

Conte, který není členem žádné strany, senátorům řekl, že demisi podává kvůli odchodu Salviniho strany z koalice. "Současná krize nevyhnutelně ohrožuje práci vlády, která tím končí," řekl Conte v italském Senátu.

Premiér oznámil že bude o svém rozhodnutí oficiálně informovat prezidenta Sergia Mattarellu. Ten by podle agentury AP mohl Conteho požádat, aby v čele kabinetu zatím zůstal a snažil se najít jinou většinu v parlamentu. Může také Conteho demisi přijmout a zprostředkovat sestavení nové vlády. Pokud se to nepodaří, může Mattarella rozpustit parlament. V Itálii by se tak mohly už v říjnu konat předčasné volby.

Ministerský předseda v Senátu mimo jiné varoval, že Salviniho krok učiněný s cílem svrhnout vládu by mohl uškodit ekonomice. Conte zároveň šéfa Ligy obvinil, že se snaží těžit ze své rostoucí popularity a vyvolat předčasné volby, čímž ohrožuje chystané reformy. "Jeho rozhodnutí vystavují tuto zemi vážným rizikům," řekl premiér na adresu Salviniho, který projev před senátory sledoval podle agentury Reuters s kamennou tváří.

Salvini Conteho kritiku v projevu v Senátu odmítl a prohlásil, že od premiéra nepotřebuje "sérii urážek". "Udělal bych všechno stejně znova, s razancí svobodného muže," řekl šéf Ligy a potvrdil, že chce urychlené konání předčasných voleb ještě v říjnu. "Nemám strach z názoru Italů," prohlásil Salvini.

Salvini ohlásil odchod z vládní koalice před dvěma týdny. Tvrdil, že další spolupráce s M5S není kvůli názorovým rozporům dále možná, a vyjádřil přání, aby se co nejdříve konaly předčasné volby. Ty by mohly jeho stranu vynést do pozice nejsilnějšího politického hráče, protože podle preferencí je Liga nyní jasně nejsilnější a mohla by získat až 36 procent hlasů.

O tom, zda Italové skutečně půjdou k volbám o tři a půl roku dříve, než bylo původně plánováno, však zdaleka není rozhodnuto. Ve hře totiž je vytvoření vlády bez účasti Ligy nebo přechodného úřednického kabinetu. Jak Hnutí pěti hvězd, tak opoziční Demokratická strana (PD) totiž odmítají předčasné volby na podzim kvůli schvalování rozpočtu na příští rok a dalších klíčových zákonů. Protestnímu Hnutí pěti hvězd by v předčasných volbách hrozila drtivá porážka.