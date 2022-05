Italští rodiče žádají kvůli horku zrušení povinných roušek ve školách

Některé italské regiony a sdružení učitelů a rodičů vyzvaly italskou vládu, aby zrušila povinnost nošení roušek ve školách. Zakrytí nosu a úst zavedené kvůli pandemii covidu-19 má být v Itálii povinné kromě škol i ve veřejné dopravě či v kinech až do poloviny června. Výzvu ke zrušení respirátorů zdůvodnili učitelé a rodiče mnohem lepší epidemickou situací a horkem v tomto slunečném počasí. Informovala o tom v pondělí agentura ANSA.

"(Strana) Liga žádá už týdny o zrušení roušek ve školách v souvislosti se zlepšující se epidemickou situací a růstem teplot vzduchu, zejména v jižních regionech, kde je velmi obtížné učit se ve třídách s rouškou za teplot dosahujících 30 stupňů," řekl tajemník ministerstva školství Rossano Sasso, který je členem pravicové strany Liga. Dodal, že dostal řadu takových žádostí od rodičů i učitelů.

Učitelé argumentují tím, že děti v lavicích sedí v bezpečné vzdálenosti a třídy mají otevřená okna. Přesto žáci musejí nosit roušky, jinak jsou za to postihováni učitelé a škola.

V Itálii 1. května skončila povinnost roušek v obchodech, nákupních centrech či restauracích, do poloviny června jsou ale dál nutné ve zdravotnických zařízeních, kinech, divadlech či veřejné dopravě. Od začátku května už není povinné prokazovat se covidovými certifikáty při vstupu do vnitřních prostor restaurací či kin a divadel nebo veřejné dopravy. Certifikáty jsou nutné při vstupu do země ze zahraničí.

Takzvaný superzelený pas, který prokazuje očkování či prodělání nemoci v určité době, budou muset nadále mít zaměstnanci ve zdravotnictví či v pečovatelských domech, a to až do konce roku.