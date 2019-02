Izraelský premiér se zdržel ve Varšavě. Letadlo mělo závadu

Letadlo s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem na palubě nemohlo v pátek ráno odletět z Varšavy kvůli technickým problémům. Oznámila to televize TVN24 s odvoláním na vyjádření letiště. Podle něj byl během odtlačování vládního letounu s premiérem na palubě ze stojánky poškozen spodek trupu letadla. Z Izraele pro Netanjahua a jeho delegaci přiletěl jiný stroj, z Varšavy odcestoval v dopoledních hodinách.

"Nikomu z cestujících ani pracovníků pozemní obsluhy se nic nestalo. Cestující bezpečně opustili palubu," citovala TVN24 na svém webu z prohlášení letiště. Incident vyšetřuje státní komise.

Izraelská delegace neplánovaně strávila noc ve dvou varšavských hotelech. Její členové prý měli naspěch, aby se do vlasti stihli vrátit před západem slunce, kdy začíná šabat, den věnovaný odpočinku. Ačkoliv Netanjahu sám nábožensky založený není, dává si podobně jako jiní vysoce postavení izraelští činitelé pozor, aby neporušoval pravidla pro šabat, která zakazují cestovat, uvádí internetový portál deníku The Times of Israel.

Izraelský premiér nemá vlastní letadlo, využívá stroje národního dopravce El Al. Vláda se snaží koupit letoun, který by měl předseda vlády k dispozici.

Netanjahu se v polské metropoli účastnil konference o Blízkém východě, kde se ve čtvrtek také setkal se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým a podle mluvčí vlády jednal o bilaterálních vztazích a také spolupráci se zeměmi visegrádské čtyřky, tvořené kromě Polska Českem, Maďarskem a Slovenskem.