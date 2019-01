Jak se zachovat k občanům Británie? Francie čeká na reakci

Francie ve čtvrtek spustila přípravy na případné vystoupení Británie z Evropské unie bez dohody. Součástí je zavedení nového režimu v přístavech a na letištích v nových podmínkách, ale také rozhodnutí o statusu asi 200 tisíc Britů žijících ve Francii.

V tomto ohledu se Francie hodlá zachovat recipročně, tedy podle toho, jaké podmínky nabídne Británie 300 tisícům Francouzů žijícím na jejím území. Prozatím Paříž počítá s tím, že bude pokračovat v sociální politice vůči Britům na svém území. "Očekáváme totéž od britské strany. Doufáme, že na druhé straně Lamanšského průlivu převládne zdravý úsudek," uvedl úřad vlády.

Francouzský tisk píše, že britská vláda slíbila, že zaručí práva občanů EU i v případě, nebude-li dosaženo dohody. Jenomže toto tvrzení není zakotveno v zákoně. Vzhledem k současné nestabilitě britské politiky, kdy existuje také možnost voleb, mohou být tyto záruky dané premiérkou Theresou Mayovou brzy neplatné, uvádí server The Local.

Dokud nebudou práva francouzských občanů zakotvena v britském zákonu, může Francie teoreticky zrušit svůj plán o zachování práv Britům žijícím ve Francii.

Plán francouzské vlády předpokládá, že Britům ve Francii budou nabídnuty širší výhody než lidem z jiných třetích zemí - tedy neunijních. To ale nastane jedině tehdy, jestliže Britové poskytnou Francouzům v Británii stejnou výhodu, cituje z vládního materiálu The Local.

Server French Radar vydávající informace o francouzské komunitě v Británii píše, že prozatím stále platí, že občané zemí EU pobývající v Británii do 31. prosince 2020 - tedy do konce zatím předpokládaného přechodného období - budou muset požádat o povolení k pobytu po tomto datu a už od 1. ledna 2021 je budou muset mít.

"Pokud bude vaším hlavním místem pobytu do skončení přechodného období, tedy do 31. prosince 2020, Británie, pak jste do té doby vy i vaše rodina kryti zárukami. Musíte ale nicméně požádat a získat právo na trvalý nebo dočasný pobyt. Uvědomte si, že se na to vztahují určité podmínky jako například neopustit britské území po dobu šesti měsíců bez přerušení," stojí v pokynech pro francouzské občany. Přitom záruky se mohou týkat také blízkých příbuzných žijících s danou osobu v Británii, tedy manželů, registrovaných partnerů, dětí a vnuků svěřených do péče a ne starších než 21 let. Dále rodičů, prarodičů, strýců, tet, bratrů a sester. Ti z příbuzných, kteří v Británii s danou osobou v Británii nežijí, budou moci přijet kdykoli po brexitu.