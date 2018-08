Janov se po pádu mostu obává dopravního chaosu

Obyvatelé italského Janova se po zřícení části dálniční estakády, která protíná přístavní město, obávají v poprázdninovém období dopravního chaosu. Aglomerace vklíněná mezi moře a hory je sice protkána labyrintem tunelů a viaduktů, ale přerušení v zásadě hlavní dopravní tepny představuje zásadní problém. Ročně přes ni projelo 25 milionů vozidel, které teď budou muset hledat náhradní cestu.

Zhroucení železobetonového kolosu ve městě s 600 tisíci obyvateli a s nejrušnějším námořním přístavem v zemi představuje podle agentury AFP takřka nepřekonatelný problém. A hrozí těžce poškodit ekonomiku Janova, které s Turínem a Milánem tvoří "průmyslový trojúhelník".

"Morandiho most byl jedinou spojnicí mezi východem a západem města, která byla s to absorbovat velký objem dopravy," řekl AFP Giovanni Vecchio, výzkumný pracovník na milánské polytechnice. Podle něho představoval také nezbytnou trasu pro cestu na sever regionu či do sousední Francie. Spojoval také různé části mohutného janovského přístavu.

Díky letním prázdninám jsou vzniklé dopravní potíže zatím snesitelné, ale pokud se chce město od září vyhnout nejhoršímu, bude muset podle dopravního experta omezit provoz v přístavu a odkloňovat některé lodě do jiných destinací.

I v době, kdy byl most průjezdný, stačila středně vážná dopravní nehoda na dálnici, aby vznikla kalamita. S neexistujícím mostem je o výhledech dopravní situace ve městě darmo mluvit, komentoval situaci s použitím jadrnějších výrazů řidič autobusu na lince číslo jedna Maurizio Campara.

Podle místního 62letého obyvatele Francesca Bucchieriho zbyla městu už jen jedna silniční tepna dálničního typu podél pobřeží, která byla ovšem už nyní denně přetížená 5 tisíc kamiony obsluhujícími přístav a projíždějícími turisty. "Bude to úplný chaos, protože to byl most, který sloužil všem částem města," řekl.

Taxikář Gianpiero Santini se domnívá, že budou muset vzniknout dlouhé objízdné silniční trasy, což se samozřejmě promítne do celkových nákladů na dopravu. Uvažuje se také o tom, že by se přístavní dálnice otevírala kamionům i v noci, aby se snížila zátěž přes den.

Správce mostu Autostrade per Italia ujišťuje, že opravit most půjde do pěti měsíců. Vláda však hrozí, že společnosti, kterou označuje za viníka neštěstí, sebere koncesi.