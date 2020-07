Je čas jednat, vyzývali aktivisté z Greenpeace transparentem na jeřábu

Aktivisté z organizace Greenpeace ve čtvrtek vyvěsili protestní transparent na obřím jeřábu u katedrály Notre-Dame v Paříži. Francouzskou vládu a prezidenta Emmanuela Macrona obviňují z toho, že nedělají dost v boji s klimatickými změnami, napsala agentura AP. Katedrála nyní prochází rekonstrukcí kvůli rozsáhlému požáru, který ji poničil v loňském roce. Veřejnost do ní proto nemá přístup.

Organizace Greenpeace ve svém prohlášení uvedla, že na jeřáb do výšky asi 80 metrů vyšplhali čtyři lezci dnes brzy ráno. Nahoře vyvěsili transparent s nápisem Klima: Je čas jednat. Po několik hodinách nápis sundali a slezli dolů. Podle francouzské pobočky Greenpeace při akci nebyl nikdo zadržen.

"Francie toho nedělá dost, pokud jde o kontrolu klimatických změn," uvedl Jean-Francois Juilliard z Greenpeace France. "Nyní je čas jednat, už máme dost slibů a projevů," dodal.

Místní volby, které se konaly minulý měsíc, ukázaly narůstající podporu strany Zelených ve velkých francouzských městech. Prezident Macron si nedávno vysloužil opatrnou pochvalu za jmenování bývalé členky strany Zelených Barbary Pompiliové do čela ministerstva životního prostředí. Organizace Greenpeace tehdy uvedla, že si váží odhodlání Pompiliové bojovat proti klimatickým změnám. Zároveň nicméně dodala, že pochybuje, zda bude mít ministryně na celkovou politiku vlády dostatečný vliv.

Pourquoi Greenpeace est monté sur la grue de #NotreDame ?

Parce que l'inaction climatique d'E. Macron, c'est #NotreDrame !

On en peut plus de ses promesses, ses discours, jamais suivis d'actes ! Son hypocrisie doit cesser, le climat s'emballe et nous sommes tous-tes en danger pic.twitter.com/qI3uD29Ldt