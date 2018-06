Jediný muž v ženské věznici. Králův švagr nastoupil výkon trestu

Švagr španělského krále Iňaki Urdangarin nastoupil do vězení a stal se prvním členem současné španělské královské rodiny za mřížemi. Urdangarin, který byl odsouzen k pěti letům a deseti měsícům vězení za zpronevěru veřejných fondů a daňové podvody, si pro výkon trestu podle španělských médií vybral ženskou věznici. V kauze, v níž bylo spolu s ním odsouzeno několik dalších lidí, čelila obvinění i jeho manželka, princezna Cristina, tu ale loni soud obžaloby zprostil.

Bývalý vrcholový házenkář Urdangarin dostal minulý týden od soudu na Baleárách lhůtu do pondělí, aby nastoupil výkon trestu. Podle španělských zákonů si mohl vybrat, do které z osmi desítek věznic v zemi nastoupí. Ráno přijel padesátiletý Urdangarin do věznice Brieva u města Ávila, které leží nedaleko Madridu.

Věznice Brieva má sice mužskou část, ale ta nebyla v posledních několika letech obývána. Věznice byla postavena v roce 1989 a má rozlohu asi 43 540 metrů čtverečních, je v ní 162 cel. Zatím nejslavnějším trestancem v tomto zařízení byl v letech 1995 až 2010 bývalý šéf španělské policie Luis Roldán, který byl odsouzen za zpronevěru, korupci a daňové podvody.

Podle deníku ABC bude Urdangarin v mužské části jediný vězeň, čímž se vyhne konfliktům s dalšími vězni. Řada Španělů nemá královskou rodinu ráda, i při vynesení rozsudku křičeli na Urdangarina lidé před budovou soudu urážky. Podle deníku ABC se také Urdangarin nemusí obávat, že by se do médií dostaly jeho snímky ze života ve věznici, jako se to nedávno stalo katalánským politikům.

Věznici Brieva si Urdangarin vybral zřejmě i proto, že je blízko Madridu, na jehož letiště létají spoje ze Ženevy. Tam dosud žil se svou manželkou princeznou Cristinou, s níž má čtyři děti. Ta ho bude moci ve věznici navštěvovat. Obvyklé návštěvy jsou tam o víkendu hodinu a půl.

Podle médií však princezna zřejmě dostane výjimku pro návštěvy v týdnu, aby se nemusela potkávat s návštěvami ostatních vězeňkyň. Po odpykání 17 měsíců z trestu může královský švagr dostat vycházky 36 nebo 48 dnů ročně.

Urdangarin byl spolu s několika dalšími lidmi loni odsouzen v takzvané aféře Nóos, která dostala jméno podle dnes již neexistující nadace Instituto Nóos se sídlem v Barceloně; podporovala sportovní projekty. V jejím čele stál Urdangarin a jeho společník Diego Torres. Tento měsíc odvolací soud potvrdil mimo jiné to, že oba zpronevěřili peníze baleárské vlády. Tresty jim soud snížil, ale jejich vinu uznal. Oba dostali rovněž pokutu.

Obžalobě z účasti na daňových podvodech svého manžela čelila i princezna Cristina, kterou loni soud zprostil viny v trestněprávní obžalobě. Nicméně jí uložil pokutu za její občanskoprávní odpovědnost.

Královský palác ke kauze vydal jen oficiální prohlášení, že "absolutně respektuje nezávislou soudní moc". Král Felipe VI. kauzu své sestry a jejího švagra osobně nikdy nekomentoval. Před třemi lety ale princezně Cristině kvůli vyšetřování odebral dekretem titul vévodkyně z Palmy.