Jednou z belgických tajných služeb otřásá série skandálů

Belgickou zpravodajskou službou ADIV/SGRS otřásá série skandálů. Šéf jejího kontrašpionážního oddělení nesmí kvůli podezření ze špionáže pro Rusko až do odvolání do své kanceláře, informoval s odvoláním na své zdroje místní list De Morgen. Další belgické noviny La Libre Belgique napsaly, že ADIV/SGRS se pokoušela o kontakt se syrským režimem prezidenta Bašára Asada.

Kancelář vedoucího kontrašpionážního oddělení Clementa Vandenborrea, který pracuje pro belgické tajné služby čtyřicet let, byla podle listu De Morgen zapečetěna na konci ledna. Jeho představení k tomuto kroku přistoupili poté, co bylo vzneseno obvinění, že Vandenborre si v roce 2016 neoprávněně vyměňoval utajované informace se Srbkou, která byla ve skutečnosti ruskou špiónkou. Šéf kontrarozvědky čelí rovněž obvinění, že skartoval některé důvěrné dokumenty. Vandenborre všechna obvinění odmítá.

ADIV/SGRS je jednou ze dvou belgických tajných služeb. Zatímco agenti ADIV/SGRS podléhají ministrovi obrany, VSSE je podřízena ministerstvu spravedlnosti.

Kromě aféry kolem Vandenborrea vyvolaly pozornosti informace listu La Libre Belgique, podle kterého se pracovníci ADIV/SGRS v roce 2016 pokusili navázat kontakty s režimem syrského prezidenta Asada ve snaze získat informace o teroristické organizaci Islámský stát (IS) i o džihádistech, kteří na Blízký východ odešli právě z Belgie. Do Damašku agenti podnikli přinejmenším dvě cesty, konkrétní spolupráce se syrskými zpravodajci z nich ale nevzešla. Pobouření cesty agentů do Sýrie vyvolaly především proto, že o nich nebyl informován tehdejší ministr obrany Steven Vandeput, který má mít ze své funkce ADIV/SGRS pod kontrolou.

Belgická média připomínají, že ADIV/SGRS dlouhodobě sužuje mocenský boj mezi jejím špionážním a kontrašpionážním oddělením, mezi agenty z civilní a vojenské služby, ale i mezi zaměstnanci různých generací. Kvůli vzájemné nedůvěře si často nepředávají některé informace. Belgická vláda se snaží o reformu tajných služeb, které by tomuto soupeření učinila konec.