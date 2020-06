Johnson: Británie přijme hongkongské občany, bude-li to potřeba

Britský premiér Boris Johnson uvedl, že Británie je připravená pomoci hongkongským občanům a téměř třem milionům z nich otevře své dveře, pokud Čína v bývalé britské kolonii prosadí kontroverzní bezpečnostní zákon. Johnson tak učinil prostřednictvím článku, který publikoval britský deník The Times.

V textu s názvem "We will meet our obligations, not walk away" (Neotočíme se zády ke svým závazkům a splníme je) Johnson zopakoval dřívější sdělení britského ministra zahraničí Dominika Raaba o tom, že pokud Čína obávanou právní normu prosadí, budou moci přicestovat hongkongští občané, kteří mají britský pas pro osoby v zámoří, do Británie na období 12 měsíců bez nutnosti víza - místo dosavadních šesti měsíců - a po uplynutí tohoto období budou moci požádat o prodloužení.

V Hongkongu je asi 350 tisíc držitelů tohoto pasu. Dalších 2,5 milionu hongkongských občanů, kteří jsou narozeni do chvíle, kdy Británie předala v roce 1997 Hongkong Číně, na něj mají nárok a Johnson připomněl, že o něj mohou požádat. Držitelé získají v Británii další práva jako pracovní povolení, což jim otevře cestu k získání britského občanství. Podle premiéra by šlo o jednu z největších změn vízového systému v britské historii.



Ekonomický "klenot"

Bezpečnostní zákon pro Hongkong prošel minulý týden čínským parlamentem. Na jeho základě budou moci pekingské orgány zřídit v Hongkongu úřady, které budou dohlížet na národní bezpečnost. Podle kritiků tím Hongkong přijde o výsady, jež mu zaručuje princip "jedna země dva systémy", podle něhož má Peking tuto bývalou britskou kolonii spravovat.

Johnson také ve svém textu podtrhl, že zákon by omezil hongkongskou svobodu a autonomii, a svůj článek uzavřel tím, že Británie si přeje zachování režimu "jedna země dva systémy". Britský ministr zahraničních věcí Dominic Raab v úterý varoval před tím, že tvrdý zásah Číny ohrožuje hongkongskou ekonomickou prosperitu a přirovnal Hongkong ke "klenotu" v ekonomickém světě.

Vůči tomuto výroku Dominika Raaba se vymezilo čínské ministerstvo zahraničí. Jeho mluvčí sdělil, že Británie nemá pravomoci na to, aby dohlížela na hongkongské záležitosti. Mluvčí také uvedl, že veškeré hrozby pro hongkongskou stabilitu a prosperitu přicházejí "od zahraničních sil".