Johnson mlžil. Ohledně odchodu Británie z EU nic nesliboval

Pětice zbývajících kandidátů na post lídra britské Konzervativní strany prezentovala dnes večer v televizní debatě BBC své plány na realizaci brexitu, podle komentátorů ale jejich vyjádření situaci nevyjasnila. Hlavní favorit na vystřídání premiérky Theresy Mayové v čele vlády Boris Johnson zopakoval, že Británie "musí" z Evropské unie odejít 31. října, neslíbil však, že se tak stane. Také řekl, že nikdo si nepřeje brexit bez dohody.

Jednotlivá témata během debaty nastolovaly otázky diváků, kteří následně mohli i reagovat na odpovědi pětice konzervativních politiků. Například divačka, která se ptala na dopady brexitu bez dohody, si na závěr svého vstupu postěžovala, že jí nikdo nedokáže jasně říct, co by při zmíněném scénáři následovalo. Mark ze severoirského Belfastu se zase ptal, jak by uchazeči o premiérský post řešili problém kolem irské hranice. "Čekal jsem víc," řekl poté, co si vyslechl odpovědi.

Podle britských novinářů neměla debata jasného vítěze ani poraženého a neobjevil se jasný plán řešení současné krize kolem brexitu. Kromě výkonů kandidátů se kritika snášela také na formát debaty, který se některým zdál příliš chaotický.

"To byl teda pořádně ukřičený binec... Málokdo odpověděl na jakoukoli otázku o brexitu přímo. Všech pět (kandidátů) udělalo špatný dojem, když opakovaně překřikovali (moderátorku Emily) Maitlisovou," shrnul například politický editor bulvárního listu The Sun Tom Newton Dunn. "Myslím, že po téhle hodině vřeštění jeden přes druhého jsme všichni poražení," napsala na twitteru londýnská zpravodajka listu The New York Times Ellen Barryová.

Nejvíce pozornosti média pochopitelně věnují výrokům ohledně brexitu a hlavně těm od exministra zahraničí Johnsona, který má aktuálně největší šanci stát se novým lídrem konzervativců. Johnson zopakoval svůj postoj, že brexit by se neměl odkládat za aktuálně platný termín na konci října. Neodpověděl ale přímo na otázku diváka, zda může zaručit, že Británie už v listopadu nebude členem EU.

Johnson v poslední době evidentně zmírňuje svá vyjádření ohledně možného brexitu bez dohody a v dnešní televizní debatě například uvedl, že takové vyústění si nikdo nepřeje. Místo toho podle něj Británie může EU opustit na konci října na základě jiných podmínek, než jsou ty ve stávající "rozvodové" dohodě. Ostatní členové unie ale nové brexitové rozhovory odmítají, navíc i dubnové ujednání o odkladu brexitu zdůrazňuje, že do nového termínu britského odchodu z evropského bloku nedojde k "žádnému otevření dohody o vystoupení".