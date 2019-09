Johnson popřel předčasné volby, podle tisku ale hrozí 14. října

Britská vláda a poslanci, kteří se snaží zablokovat odchod země z Evropské unie bez dohody, se dnes připravovali na patrně rozhodující střet v Dolní sněmovně po úterním návratu poslanců z prázdnin. Premiér Boris Johnson zdůraznil, že za žádných okolností nebude žádat Brusel o další odklad brexitu. Uvedl, že nechce ani předčasné volby, jak spekuloval tisk. Labouristický poslanec Hilary Benn krátce předtím na twitteru zveřejnil návrh zákona proti neřízenému brexitu, který počítá s dalším odkladem do ledna 2020, pokud vláda nedojedná novou dohodu nebo pokud parlament nepodpoří neřízený brexit.

Johnson v projevu před svým londýnským sídlem v Downing Street 10 zopakoval, že Spojené království z bloku odejde 31. října. Odmítl také spekulace, že by současnou patovou situaci v zemi mohly vyřešit předčasné volby. "Já volby nechci a vy je taky nechcete," prohlásil. Agentura Reuters to však považuje za nepřímé varování poslancům, aby mu nesvazovali ruce, a pohrůžku volbami, které by mohly opět vést k menšinové vládě nebo vynést do čela vlády šéfa labouristů Jeremyho Corbyna.

Několik britských médií a agentura AFP také krátce poté citovaly vysoce postavený vládní zdroj, podle nějž Johnson vypíše předčasné volby na 14. října, pokud by se poslancům brexitu bez dohody podařilo zamezit.

Na adresu rebelů z řad vládních poslanců, kteří chtějí v Dolní sněmovně spolu s opozicí předložit návrh zákona proti brexitu bez dohody, vyjádřil naději, že tak neučiní. Poškodili by tak podle něj britskou pozici při jednání s EU. Britský tisk si všímá, že jim žádnou přímou výhrůžku neadresoval. Podle médií přitom poslanci Konzervativní strany dostali varování, že budou vyloučeni z poslaneckého klubu, pokud se tento týden připojí k opozici. Vyloučení z poslaneckého klubu v britské politické praxi fakticky znamená vyloučení ze strany.

Královna Alžběta II. koncem srpna na doporučení předsedy vlády nařídila, aby ve druhém zářijovém týdnu skončila aktuální parlamentní schůze, přičemž nová má začít 14. října. Do platného termínu brexitu už pak budou zbývat jen něco přes dva týdny, odpůrci odchodu bez dohody tedy chtějí zakročit už v následujících dnech.

Parlament se po letní přestávce znovu schází v úterý. Podle zdroje agentury Reuters se zákonodárci pokusí v tento den prosadit na program středečního zasedání hlasování o návrhu zákona proti brexitu.

Poslanec Benn na twitteru zveřejnil jeho obsah. Návrh dává vládě čas do 19. října na dosažení nové dohody se sedmadvacítkou na unijním summitu 17. října, nebo požaduje souhlas parlamentu s "divokým" odchodem z bloku. Pokud vláda nesplní ani jednu podmínku, musí premiér dopisem požádat předsedu Evropské rady Donalda Tuska o další odklad brexitu, tentokrát do 31. ledna 2020. "Cílem zákona je zajistit, že Spojené království neopustí Evropskou unii 31. října bez dohody, leda by s tím parlament souhlasil," napsal Benn na twitteru.

I kdyby podporovatelé této snahy v následujících dnech uspěli, nemuselo by jejich vítězství být definitivní. Johnson by podle komentátorů využil jakékoli mezery, kterou by případný zákon obsahoval, spekuluje se dokonce o tom, že by jej mohl zcela ignorovat.

Úterý je i prvním dnem, kdy opozice může navrhnout hlasování o důvěře vládě.

Zpravodaj televize Sky News a další média s odvoláním na vládní zdroj uvádějí, že Johnson v případě parlamentní porážky podnikne i přes dnešní ujišťování kroky k předčasným volbám. Corbyn dnes média ujišťoval o podpoře své strany pro takovýto scénář. Podle členky týmu stínového ministra pro brexit by ale podpora labouristů neplatila v případě, že by to znamenalo odchod z EU bez dohody.