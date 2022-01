Johnson se omluvil za účast na večírku, opozice jej vyzvala k rezignaci

Britský premiér Boris Johnson ve středu v Dolní sněmovně připustil svou účast na loňském květnovém večírku v premiérském sídle v Downing Street a omluvil se za ni. Údajně se domníval, že jde o pracovní setkání, které odpovídá tehdejším společenským restrikcím, jež Johnsonova vláda vyhlásila ve snaze zpomalit šíření koronaviru. Šéf opozičních labouristů Keir Starmer jeho vysvětlení označil za směšné a urážlivé a vyzval jej k rezignaci.

"Šel jsem do zahrady 20. května po šesté hodině, abych poděkoval skupinám zaměstnanců, načež jsem se po 25 minutách vrátil do své kanceláře a pokračoval v práci," řekl Johnson. "Když se na to dívám zpětně, měl jsem všem říci, ať jdou zpátky dovnitř," řekl premiér.

Událost podle něj zřejmě byla formálně v rámci tehdejších pravidel pro shromažďování. Johnson však řekl, že měl tušit, že se to milionům lidí bude jevit jinak.

Šéf labouristů Starmer následně prohlásil, že Johnson ohledně své účasti na večírku měsíce klamal veřejnost. Jeho omluvu označil za "ubohé vystoupení muže zahnaného do kouta". "Večírek skončil. Zachová se (premiér) slušně a rezignuje?" řekl opoziční lídr.

Johnson následně opozici vyzval, aby počkala na závěry vyšetřování vládní úřednice Sue Grayové, která dostala na starost prověření nejméně pěti údajných večírků, které se v loňském roce během uzávěr konaly ve vládních budovách.

Opoziční zákonodárci již několik dní vyzývají Johnsona k rezignaci, ve stejném duchu se nicméně vyjádřili i někteří vládní poslanci, podle nichž by měl premiér odstoupit, pokud se prokáže, že porušil koronavirové restrikce.

Na premiérově zahradě se podle médií sešlo předloni na jaře asi 40 zaměstnanců, mezi něž přišel i samotný Johnson a jeho manželka Carrie. V té době se spolu podle vládních nařízení nesměli stýkat více než dva lidé z různých domácností a to pouze venku za dodržování rozestupu dvou metrů. Byly také zavřené školy, bary či restaurace.

Podle e-mailu, k němuž se dostala stanice ITV, poslal 20. května 2020 hlavní tajemník premiéra Martin Reynolds e-mail více než 100 zaměstnancům z Downing Street, v němž je žádal, aby si na večírek přinesli vlastní alkohol a využili krásného počasí.

Britská média nynější kauzu označují za dosud největší výzvu pro Johnsonovo setrvání v premiérském křesle.