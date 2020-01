Johnsonův poradce shání podivíny se zvláštními schopnostmi

Podivíny a lidi, kteří nikam nezapadají, shání do svého týmu hlavní poradce britského premiéra Borise Johnsona. V příspěvku na svém blogu Dominic Cummings napsal, že cílem náboru nových zaměstnanců je udělat z něho v Downing Street mnohem méně důležitého muže a do roka i veskrze zbytečného. Změny, které by měli noví zaměstnanci úřadu vlády zahájit, si vyžaduje podle Johnsonova poradce mimo jiné nadcházející brexit. Británie EU pravděpodobně opustí na konci ledna, tedy za 28 dní.

Ve službách britského státu podle Cummingse pracuje mnoho skvělých lidí. "Existují ale také hluboké problémy v jádru toho, jak činí britský stát svá rozhodnutí," uvedl muž, který je považován za hlavního Johnsonova brexitového stratéga a architekta úspěchu konzervativců v prosincových parlamentních volbách. Úřad britského premiéra chce podle něho přijmout "neobvyklou skupinu lidí s různými schopnostmi".

Změny v britské státní správě budou muset podle Cummingse nastat mimo jiné kvůli chystanému odchodu Británie z EU, který bude vyžadovat "mnoho velkých změn v politice a ve struktuře rozhodování". Nová vláda premiéra Borise Johnsona, jež disponuje v Dolní sněmovně parlamentu pohodlnou většinou, si bude moci při úsilí o rychlý pokrok při řešení problémů dovolit "krátkodobou neoblíbenost", zdůraznil Johnsonův poradce.

Vyčerpávající, ale zajímavá práce

Britská vláda chce podle Cummingse přijmout především datové analytiky, softwarové vývojáře, ekonomy, projektové manažery či odborníky na komunikaci, ale i "podivíny a lidi, kteří nikam nezapadají a kteří mají zvláštní schopnosti". "Potřebujeme opravdu divoké karty, umělce, lidi, kteří nikdy nechodili na univerzitu a probojovali si svou cestu z odpudivých špinavých děr," napsal Cummings.

V současnosti podle premiérova poradce nemají v Downing Street k dispozici dostatek odborníků, kteří by Johnsonovi a jeho ministrům poskytovali rady. "To se musí rychle změnit, abychom mohli řádně sloužit veřejnosti," napsal Cummings.

Johnsonův hlavní poradce shání také někoho na pozici svého osobního asistenta. Uchazečům slibuje zajímavou práci, upozorňuje ale i na nevýhody: "Nebudete moci chodit přes týden večer na rande, budete muset obětovat řadu víkendů - a upřímně bude těžké mít vůbec přítele či přítelkyni. Bude to vyčerpávající, ale zajímavé."