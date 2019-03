Juncker chce, aby Orbánova strana byla vyloučena z ELS

Předseda Evropské komise Jean-Claude Junkcer je pro to, aby strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána byla vyloučena z Evropské lidové strany (ELS). Juncker dnes v německé televizi ZDF řekl, že kdo z vnitropolitických důvodů lže o evropských záležitostech, se musí zeptat, jestli k ELS patří. Strana v pondělí zahájila proceduru, na jejímž konci by mohlo být vyloučení Fideszu z jejích řad. Hlasovat se o tom bude 20. března.

"Už před několika měsíci jsem dal najevo, že největší problém ELS při volbách do Evropského parlamentu nese jedno jméno, a to je Orbán," řekl Juncker. "Podpořím jeho vyloučení," dodal.

Kandidát na příštího předsedu Evropské komise Manfred Weber dnes Orbánovi vzkázal, že bude muset splnit několik podmínek, aby jeho strana Fidesz mohla zůstat členem ELS. V rozhovoru pro deník Bild Weber řekl, že chce udělat poslední pokus o to, aby Orbánův Fidesz mohl zůstat členem ELS a že "rozhodnutí je na Budapešti".

Orbán se v posledních týdnech dostal do ostrého sporu s některými členy ELS kvůli kampani své vlády, která spojuje předsedu Evropské komise Junckera a amerického miliardáře a filantropa maďarského původu George Sorose s podporou migrace a s oslabováním ochrany hranic. Evropská komise minulý týden zveřejnila rozbor jednotlivých bodů kampaně, které označila za "výmysly".

"Viktor Orbán musí okamžitě a navždy ukončit kampaň své vlády proti Bruselu," řekl Weber. Žádá, aby se maďarský premiér také omluvil dalším členským stranám ELS a postaral se o to, aby v Budapešti zůstala Středoevropská univerzita. Univerzita, kterou založil Soros, loni v prosinci oznámila, že většinu svých programů přestěhuje do Vídně, protože maďarská vláda nepotvrdila smlouvu, která by jí umožnila další působení v Budapešti.