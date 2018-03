Justiční omyl: nevinný si prožil peklo. Zachránili ho rodiče oběti

Po osmnácti letech strávených za mřížemi byl propuštěn na svobodu Tomasz Komenda odsouzený za vraždu a znásilnění patnáctileté dívky. Dlouholeté bití a šikana ze strany spoluvězňů dohnaly nevinného muže ve vězení k neúspěšnému pokusu o sebevraždu. Vratislavský městský soud nedávno rozhodl, že byl odsouzen nespravedlivě.



Na silvestra roku 1996 byla v obci Miłoszyce na jihu Polska surově znásilněna a zavražděna patnáctiletá Małgosia K. Novoročního rána našli bezvládné a podchlazené tělo dívky na cestě mezi domy za stodolou nedaleko diskotéky zvané Alcatraz. "Ležela na sněhu nahá, jen v ponožkách, v tratolišti krve. Byl to strašný pohled. Nemohu na to zapomenout," vzpomínala žena, která bydlí nedaleko místa činu.

Pobouřená polská veřejnost žádala okamžité přísné potrestání pachatele zločinu. Policie zahájila vyšetřování pod značným tlakem, který nakonec odnesl úplně nevinný člověk - Tomasz Komenda, jehož soud v roce 2004 poslal na pětadvacet let za mříže.

Tehdy osmnáctiletý mladík celou dobu tvrdil, že je nevinný a že na místě, kde k vraždě došlo, vůbec nebyl. Neprůstřelné alibi mu dosvědčilo pod přísahou dvanáct svědků, se kterými oslavoval konec roku ve Vratislavi vzdálené od místa činu půl hodiny cesty autem. Soud mu však neuvěřil a vynesl verdikt na základě analýzy DNA z vlasu nalezeného na dívčině oblečení. Komendovi přitížil i fakt, že se podobal policejnímu portrétu hledané osoby, který vytvořili kriminalisté podle výpovědí svědků. Poté, co ho na portrétu "poznala" sousedka, policie Komendu zatkla. Při výslechu se k zločinu přiznal. Později výpověď odvolal a stěžoval si, že ji z něho policisté vymlátili násilím. Už bylo pozdě. Soud pokládal přiznání za další důkaz viny.

Cejch prznitele

"Předpokládal jsem, že mě hned zase pustí. Že je to jen na čas a že se všechno vysvětlí," vzpomínal na své zatčení Komenda. Mýlil se. Vyšetřování nabralo nebývalé obrátky. Hluboce pobouřená polská veřejnost požadovala co nejrychlejší potrestání viníka a mladík vyfasoval pětadvacet let v nejpřísněji střežené polské věznici - ve Strzelině. Tam si během následujících let prožil hotové peklo. Je všeobecně známo, že odsouzence s cejchem prznitele a vraha nezletilých ostatní vězni nekompromisně mučí. Stejné to bylo i v jeho případě. Bili ho a lámali mu kosti. Podle svých slov se každý den bál o život, až se octl na pokraji nervového zhroucení.

"Myslel jsem si, že z kriminálu už nikdy nevyjdu, že mě tam zabijí," řekl po propuštění Komenda, jenž se kvůli neustálému týrání dokonce pokusil oběsit. Ostatní trestanci ho na poslední chvíli odřízli. "V podstatě polovinu života jsem strávil ve vězení a ty roky mi nikdo nevrátí. Přežil jsem tam hrozné věci," svěřil se s hořkostí polské televizní stanici TVN24, když věznici opouštěl.

Zachránili ho rodiče oběti

Komendovi pomohli k očištění jména paradoxně rodiče zavražděné dívky, kteří loni požádali polské ministerstvo spravedlnosti o přezkoumání celého případu. Díky jejich žádosti případ nakonec dospěl k překvapivému rozuzlení. Soud Komendu podmínečně propustil s odůvodněním, že během procesu došlo k závažným chybám a justice nejspíš při vynesení verdiktu podlehla tlaku veřejnosti. Vyšetřování bylo obnoveno a policie už zatkla jednoho ze dvou dalších podezřelých ze spáchání brutálního činu. Ten druhý zatím spravedlnosti uniká.

Veřejnost, která před lety volala po tvrdém trestu pro Komendu, nyní požaduje přísné potrestání těch, kdo ho tehdy do vězení dostali. "Za to, co se mu stalo, nesou odpovědnost konkrétní policisté, prokurátoři a soudci. Nastal čas, aby byli hnáni k zodpovědnosti," napsal polský týdeník Polityka.

Umlčel je strach

Obyvatelé Miłoszyc tvrdí, že skuteční pachatelé léta unikali spravedlnosti jen proto, že se svědci báli promluvit. Během osudné noci prý hodně lidí vidělo, jak Małgosia K. po půlnoci odchází z diskotéky v doprovodu několika mužů směrem k nedaleké usedlosti, napsal deset let po vraždě server Olawa.naszemiasto.pl. Podle všeho pak museli také slyšet, jak křičí o pomoc, když byla znásilňována. Trvalo to prý dlouho. Pachatelé ji tloukli, kopali a kousali, nikdo však na její volání nereagoval. Vyslýchaní se později bránili, že pokládali křik jen za další rodinnou hádku, které bývají v sousedství časté.

Podle jednoho z místních starousedlíků si nikdo nechtěl přidělávat zbytečné problémy. "Čím míň víte, tím líp spíte. Kdo by riskoval pomstu?" Varováním pro případné svědky byl případ Anny Ł., jež označila za možného pachatele syna jednoho místního podnikatele. Krátce nato ji zatáhli do auta muži vydávající se za policisty, kteří ji přiměli výpověď změnit. V blízkosti místa činu viděl stejného podezřelého také jeden z členů ochranky diskotéky. I on raději stáhl výpověď poté, co někdo vyhrožoval jeho přítelkyni.

Úlevu vystřídal neutuchající pláč

"Je to nepopsatelný pocit. Pořád mi nedochází, že už jsem volný," řekl těsně po propuštění dnes dvaačtyřicetiletý Komenda. "Jsem nejšťastnější matka na světě," prohlásila Teresa Komendová, když se se svým synem cestou z vězení prodírala k autu zástupem novinářů. Euforie ji však po pár dnech přešla - vystřídala ji hluboká deprese. "Tomasz stále pláče, nemůže nic dělat, je nešťastný. Nemůže si pomoct. Je hrozné vidět, jak ho vězení zničilo," řekla jeho matka pár dní po propuštění televizní stanici TVN24.

Dlouholetý pobyt ve vězení a trýznění se hluboce podepsaly na jeho psychickém stavu. Odborníci předpokládají, že trauma spojené s pobytem za mřížemi ho bude pronásledovat až do konce života. Komenda je na svobodě zatím díky podmínečnému propuštění. Je však vysoce pravděpodobné, že bude brzy zproštěn viny úplně, neboť o obnovení procesu požádali Nejvyšší soud i původní vyšetřovatelé případu. Až se tak stane, bude po státu žádat vysoké odškodnění, jak potvrdil jeho právní zástupce Zbigniew Ćwiąkalski. Přesnou částku neuvedl, spekuluje se však o sumě v řádu několika milionů eur.