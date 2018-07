K vesnici připlul obří ledovec. Evakuace kvůli obavám z tsunami

Obyvatelé malé vesnice na pobřeží Grónska čeká pravděpodobně v nejbližších dnech evakuace. V blízkosti jejich osady se totiž v úterý objevil obrovský ledovec, který svou výškou hravě předčí všechna zdejší obydlí. Místní se navíc v souvislosti s ledovcem obávají vlny tsunami. Informaci uvedl server cbc.ca.

K břehům vesnice Innaarsuit, která celkem čítá asi 180 obyvatel, připlul na začátku týdne ledovec obřích rozměrů. Místní se mají neustále na pozoru, protože malá část ledovce, která se už zřítila do oceánu, způsobila velké vlny. Obávají se, že by tak mohla vzniknout i vlna tsunami, která by vesnici okamžitě zaplavila. "Jsme velmi znepokojeni, bojíme se. Celkem 180 lidí teď musí opustit své domovy a odejít jinam," popisuje Karl Petersen, předseda místního zastupitelstva.

Situaci značně komplikuje i místní elektrárna, která se nachází v blízkosti oceánu a velké vlny ji mohou zničit. Navíc podle předpovědi bude pršet, což způsobí oteplení a následné tání ledovce. Jedinou nadějí je prý silný vítr, který by mohl posunout ledovec dál od osady. Ti, kdo bydlí u pobřeží, už byli evakuování do vyšších poloh. Během loňského léta zemřeli čtyři lidé, když jejich domy spláchla vlna způsobená ledovcem.