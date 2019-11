Kamion plný mrtvol: řidič se přiznal k pašování lidí

Řidič kamionu, v němž bylo v Británii na konci října nalezeno 39 těl vietnamských migrantů, se v pondělí přiznal k účasti na pašování lidí. Informovala o tom agentura Reuters. Na jeho možnou spoluodpovědnost za zabití Vietnamců, z čehož je rovněž obviněn, se zatím řidiče Maurice Robinsona ze Severního Irska soud neptal.

Termín procesu dosud stanoven nebyl. Pětadvacetiletý Robinson před soud opět předstoupí 13. prosince. Pondělního zasedání se řidič účastnil přes videomost z vazební věznice. Obviněn je ze zabití a podílu na pašování lidí ve 39 případech.

Kamion s mrtvými Vietnamci byl objeven 23. října ve městě Grays poblíž Londýna. Chladírenský kontejner s těly se do Británie dostal na trajektu z belgického přístavu Zeebrugge.

V souvislosti s tragickým případem zadržela v pátek policie dalšího muže ze Severního Irska, který byl z podílu na pašování lidí do Británie a na nezákonné migraci obviněn v neděli. Podle Reuters se očekává, že před soud předstoupí ještě v pondělí. V Irsku pak čeká na vydání do Británie 22letý Eamonn Harrison, který podle britských úřadů řídil kamion cestou do belgického přístavu Zeebrugge. Dalších 11 lidí bylo zatčeno také ve Vietnamu.