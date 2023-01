Kampani za právo kojit na veřejnosti má pomoci socha plačícího miminka v Madridu

Španělské sdružení Teta & Teta spustilo kampaň za zákon o právu matek na kojení na veřejnosti. Na toto téma má nově upozornit socha plačícího miminka před Muzeem královny Sofie v Madridu, informoval v úterý deník El País. Podle průzkumu z konce loňského roku má více než polovina matek ve Španělsku špatnou zkušenost s kojením na veřejnosti.

"Absolutně to není problém z minulosti, každý měsíc se dozvídám o případech, kdy ženy zažily negativní reakce při kojení svých dětí na veřejnosti," řekla Raquel Lópezová, matka čtyř dětí, která má rovněž podobnou zkušenost. Podle ní je potřeba osvěta, aby si lidé uvědomili, že kojení je zcela přirozená věc. "Naše prsy byly v posledních dekádách velmi sexualizovány, takže řada žen se proto na veřejnosti kojit stydí," dodala.

Podle mluvčí nevládní organizace Teta & Teta (Prs & Prs) Mariny Garcíaové je potřeba zákon, který by uznal právo žen kojit na veřejnosti. "Ačkoliv nemáme legislativu, která to zakazuje, nemáme ani zákon, který by ženy v takových situacích chránil," uvedla Garcíaová.

Právnička Violeta Assiegová uvedla, že Španělsko má zatím v tomto ohledu pouze zákon o rovnosti žen a mužů z roku 2007, který mimo jiné zaručuje i ochranu matek a mateřství. Podle ní má největší ochranu kojících matek právně zaručenou jako region Latinská Amerika. "Největší překážkou pro podporu kojení jsou zájmy a lobbování firem vyrábějících kojenecké mléko," dodala Assiegová. Připomněla, že Dětský fond OSN (UNICEF) už od roku 1992 vyhlašuje každoročně začátkem srpna Světový týden kojení.

Konkrétní legislativní úprava týkající se práva na kojení na veřejnosti není ve světě běžná. Podle deníku El País patří k průkopníkům v tomto směru Austrálie, která zákonem zaručuje právo na kojení už od roku 1984. Z evropských zemí mají legislativně zaručeno právo na kojení ženy v Británii, a to od roku 2010. Ve Spojených státech mají legislativu explicitně umožňující kojení na veřejnosti od roku 2018.

Ve Španělsku se pokusila v tomto směru rozčeřit konzervativní vody v roce 2016 levicová poslankyně Carolina Bescansaová, která tehdy během schůze parlamentu v sále kojila své šestiměsíční dítě. Následovaly souhlasné i kritické reakce z řad poslanců i na sociálních sítích. Bescansaová tak chtěla ale upozornit zejména na problémy matek malých dětí, které chtějí sladit rodinný a pracovní život. Ze stejného důvodu přinesla své miminko v roce 2010 italská europoslankyně Licia Ronzulliová na zasedání Evropského parlamentu.