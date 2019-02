Katalánští politici stanou před soudem. Čeká se "proces století"

Devět katalánských politiků bylo ráno převezeno ze tří věznic v Katalánsku do Madridu, kde je čeká soud v souvislosti s referendem o nezávislosti Katalánska na podzim 2017. U věznic se shromáždily desítky příznivců vězněných politiků. Někteří z nich vstoupili do silnice a blokovali cestu, ale záhy je vytlačili policisté, napsal deník El País. Separatistická organizace Katalánské národní shromáždění (ANC) svolala na odpoledne demonstrace ve velkých městech Katalánska.

Datum prvního slyšení "procesu století", jak jej nazývají místní média, ještě nebylo pevně stanoveno. Soudce Manuel Marchena nicméně nařídil, aby devět obviněných bylo v předběžné vazbě přesunuto blíž k hlavnímu městu. Celkem bylo v této větvi procesu obviněno dvanáct lidí - devět, kteří byli převezeni do Madridu, a tři další, kteří byli propuštěni na kauci.

Těmto obviněným hrozí vysoké tresty za vzpouru a pokuta za zpronevěru. Právní zástupci separatistů tvrdí, že by jejich klienti měli být propuštěni. Proces bude veřejný a bude ho přenášet televize. Soud by mohl začít 7. nebo 12. února, oznámil předseda nejvyššího soudu Carlos Lesmes. Přesné datum bude oznámeno nejpozději v pondělí.

MAJOR BREAKING: The nine Catalan political prisoners are being transferred to Madrid prisons. pic.twitter.com/eLlhK0IQW4