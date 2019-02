Katolická elita bude ve Vatikánu řešit zneužívání dětí

Téměř dvě stovky elitních katolických duchovních z celého světa budou od čtvrtka ve Vatikánu hledat odpověď na otázku, jak zabránit sexuálnímu zneužívání v církvi. Problém, který v posledních letech zásadně poškodil pověst církve čítající přes 1,3 miliardy věřících, bude jediným tématem bezprecedentního čtyřdenního summitu svolaného papežem Františkem. Vystoupí na něm i některé oběti, které požadují přijetí konkrétních kroků k nápravě minulých hříchů. Kritické hlasy však tvrdí, že jednání přichází příliš pozdě a vyřeší pramálo.

Summit, na němž se sejdou čelní katoličtí představitelé z desítek zemí, představení mužských i ženských řádů či experti, bude moderovat jezuitský kněz a někdejší papežův mluvčí Federico Lombardi. "Jsem plně přesvědčen, že v sázce je naše důvěryhodnost v této oblasti," řekl podle agentury Reuters s tím, že účastníci jednání by se měli dostat "ke kořenu problému" a církev by měla prokázat schopnost "projít ozdravnou kůrou".

Duchovní ze zemí jako jsou Spojené státy, Kanada či Německo, v nichž je problém již delší dobu součástí veřejné diskuse a padlo nejedno obvinění, mohou podle Lombardiho přispět svými zkušenostmi a usnadnit zahájení debaty v dalších částech světa.

České katolíky bude zastupovat předseda České biskupské konference (ČBK) kardinál Dominik Duka. "U nás v současné době evidujeme deset případů duchovních, kteří byli od roku 1990 odsouzeni za sexuální delikty nejen s nezletilými. Pan kardinál se s některými oběťmi a jejich rodinami již setkal, na radu psychologů však v soukromí, aby obětem vyjádřil podporu a bolest nad tím, co museli prožít," řekla mluvčí ČBK Monika Klimentová.

Papež nemá jednoznačnou podporu

Vatikán dal minulý víkend najevo, že nehodlá tolerovat sexuální obtěžování ani mezi nejvyššími kleriky. František propustil ze stavu duchovních bývalého amerického kardinála Theodora McCarricka, který byl obviněn ze zneužití nezletilých, jehož se údajně dopustil před více než půlstoletím. Papež sice již delší dobu vyhlašuje, že církev se musí od nepřípustných činů minulosti očistit, podle kritiků však nemá v této snaze jednoznačnou podporu zvláště konzervativně laděných duchovních.

Přestože se ojedinělé případy, které vešly ve všeobecnou známost, většinou odehrály před několika desítkami let, nedaří se kvůli zjevné neochotě v řadách kléru docílit zásadního vyrovnání s poskvrněnou minulostí.

Trauma, které se nedá s ničím srovnat

Oběti zneužití a organizace, které je zastupují, se obávají, že vrcholné jednání s titulem "prevence zneužívání mladistvých a zranitelných dospělých" nepřinese žádný podstatný výsledek. Přišly proto s konkrétními požadavky. Všichni provinilci i ti, kteří jejich počínání kryli, by podle některých měli být zbaveni duchovního stavu a jejich případy zveřejněny a předány civilním soudům. Církev by rovněž měla jasně definovat nepřípustné chování případně přehodnotit, zda nezavést dobrovolnost celibátu.

Některé oběti se odhodlaly pro podporu přijetí jasných kroků ve Vatikánu veřejně vystoupit se svými traumatizujícími zážitky.

"Představte si, jaké to bylo, když jako malý chlapec jsem se snažil a musel vzdorovat knězi, který mě sexuálně obtěžoval," řekl agentuře AP zakládající člen organizace ECA hájící oběti Peter Isely. "Takže ať bude (papež) stát před jakýmikoli obtížemi nebo to bude nepříjemné komukoli v jeho paláci, není to nic ve srovnání s tím, čím musely projít oběti," dodal účastník summitu, podle něhož bude František ve snaze přivést církev k vyrovnání s tímto problémem "čelit odporu" předních činitelů Vatikánu.