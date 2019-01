Kdo brutálně zmlátil lídra AfD? Policie zatím tápe

Německá policie má k dispozici videozáznamy ukazující pondělní útok na poslance a šéfa regionální odbočky Alternativy pro Německo (AfD) v Brémách Franka Magnitze. Ani jednoho z trojice podezřelých se jí ale zatím identifikovat nepodařilo.

Na záznamech je podle tiskové zprávy policie vidět, jak se k 66letému politikovi zezadu přiblížily dvě osoby, za nimiž s odstupem běžela ještě třetí. Jeden z podezřelých poslance srazil k zemi, a přivodil mu tak silně krvácivé zranění hlavy. Trojice pak z místa utekla.

Zatímco zástupci protiimigrační AfD hovoří o pokusu o vraždu, policie čin vyšetřuje jako těžké ublížení na zdraví. Na základě výpovědi Magnitze, který se zotavuje v nemocnici, původně vycházela z toho, že ho útočníci napadli nějakým předmětem. Ten ale na záznamech není patrný.

Útok, který měl podle policie zřejmě politické pozadí, v úterý odsoudili zástupci všech parlamentních stran, včetně kancléřky Angely Merkelové (CDU). Kritikou činu nešetří ani německá média. "Takové napadení poslance je černým dnem pro demokracii," míní deník Die Welt. "Je to odporné, je to nebezpečný signál. Každý člověk v této zemi má právo zastávat svůj názor - i pravicově populistický," konstatuje zase list Rhein-Zeitung.

Některá média pak upozorňují na zhrubnutí politické debaty v Německu v posledních letech. Například Frankfurter Allgemeine Zeitung přitom poznamenává, že k tomu výrazně přispívá i AfD, u níž to podle deníku patří k "obchodnímu modelu".

Last night, Frank #Magnitz, MEP for the #AfD in #Bremen was nearly killed by attackers in the street. A passer by saved his life.



Photo is horrific.



This is Germany 2019. This is the state of ‘democracy’ in Western Europe.



Sending cuddles & courage to all my @AfD friends pic.twitter.com/Ck2F4SYrEM