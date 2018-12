Kdo vypouští drony u londýnského letiště? Policie zatím tápe

Britská policie v neděli bez obvinění propustila muže a ženu, které v pátek zadržela v souvislosti s vyšetřováním nepovolených dronů na letišti Gatwick. Informovalo o tom na twitteru vedení policie v hrabství Sussex, které má případ na starosti.

"Dva lidé zatčení v souvislosti s rozsáhlým narušením letů na letišti Gatwick byli propuštěni bez obvinění. Oba plně spolupracovali při vyšetřování a už nejsou podezřelí," uvedla policie ve svém prohlášení.

Policie v pátek pozdě večer zatkla 47letého muže a 54letou ženu, oba bydlí ve městě Crawley nedaleko letiště. Vyšetřovatelé pak prověřovali podezření, že narušili leteckou dopravu a ohrožovali bezpečnost na letišti. Nakonec však došli k závěru, že tyto osoby nemají s nepovolenými lety dronů nic společného.

"Naše vyšetřování, jehož cílem je odhalit osoby zodpovědné za narušení drony, pokračuje dál," uvedl Jason Tingley ze sussexské policejní jednotky.

Letiště Gatwick nabídlo za jakékoli informace vedoucí k odhalení pachatele či pachatelů skrze britskou dobročinnou organizaci Crimestoppers odměnu 50 tisíc liber (1,4 milionu Kč).

Kvůli opakovaným problémům s drony se na druhém nejrušnějším letišti v Británii vůbec nelétalo od středečního večera do pátečního rána, což narušilo plány více než 100 tisícům pasažérů. Krátce byl provoz ze stejného důvodu přerušen i v pátek večer. Zastavil se celkem na více než 36 hodin, zrušeno bylo 760 letů.

