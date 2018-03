Khan čelí nenávisti: Zabijte starostu, zbavíme se teroristy

Starosta Londýna Sadiq Khan využil příležitost promluvit v rámci texaského filmového festivalu ve Spojených státech amerických a upozornil na rasovou nesnášenlivost a problémy menšin. Zároveň zveřejnil video, ve kterém čte útočné tweety proti své osobě a muslimům. Informaci uvedl server theguardian.com.

Během svého projevu na filmovém festivalu South by Southwest promluvil starosta o nesnášenlivosti a rasových útocích. Svůj projev doprovodil videem, na kterém on sám předčítá tweety. "Říkám, zabijte starostu Londýna a zbavíme se jednoho teroristy," píše jeden z uživatelů sociální sítě. "Muslimové by měli být zastřeleni nebo pověšeni. Starosta nedělá ohledně útoků nic," čte Khan další z mnoha útočných tweetů.

Kromě rasistických a útočných komentářů však šéf Londýna nezapomněl zmínit ani ty legrační. "Jsem jediný, kdo si myslí, že Sadiq Khan vypadá jako holub?" ptá se jeden diskutér na Twitteru a starosta ve videu odpovídá, že si připadá spíš jako stříbrná liška, přičemž zřejmě poukazuje na své šedé vlasy. Další z příspěvků ho přirovnává k vrabčákovi. "To je pořád lepší než vypadat jako holub," reaguje ve videu Sadiq Khan.

Na závěr svého projevu starosta upozorňuje, že se nesnaží stylizovat do pozice oběti a netouží po soucitu. "Co se stane mladým dívkám a chlapcům, kteří jsou součástí některé menšiny a setkají se s takovým druhem útoku?" ptá se. Právě Sadiq Khan byl jeden z prvních britských politiků, který upozorňoval na zápornou stránku technologického pokroku a sociálních sítí. Zároveň kritizoval vládu, která technologický vývoj v této oblasti nereguluje a odmítá odpovědnost za její dopad na celý svět.

"Žádné podnikání, žádný průmysl by neměly být považovány za něco vyššího, něco, co je nad všemi zákony a demokratickými procesy. Platformy sociálních sítí mají povinnost odstranit veškerý obsah, který porušuje místní zákony. Bohužel to tak vždycky není, a pokud ano, myslím si, že by to i rychleji," je přesvědčen starosta Sadiq Khan.