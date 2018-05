Klaus i němečtí politici. Socha Karla Marxe čelí velké kritice

Nejsilnější německá opoziční strana, protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) ostře kritizovala vztyčení sochy Karla Marxe, která bude u příležitosti 200. výročí narození německého filosofa v sobotu odhalena v jeho rodném Trevíru (Trier). Ke kritice se připojil také bývalý český prezident Václav Klaus, který v projevu na protestní akci AfD řekl, že řada Němců i Čechů vnímá vztyčení sochy jako výsměch dějinám a obětem režimů, které vznikly na základě Marxova učení.

"Komunismu, který mnoha národům přinesl tolik utrpení, by se neměl stavět pomník," uvedl v prohlášení spolupředseda AfD Alexander Gauland. Uwe Junge, zemský předseda strany v Porýní-Falci, kde Trevír leží, označil vztyčení sochy Karla Marxe za "políček do tváře všem obětem komunismu". Prioritou by podle něj mělo být vybudování památníku obětem komunismu a to jak v Marxově rodišti, tak v Berlíně.

Na protest proti Marxově soše, která bude v Trevíru slavnostně odhalena v sobotu, uspořádala dnes AfD akci, na které s proslovem vystoupil kromě zástupců AfD také exprezident Klaus. Postavení obřího Marxova pomníku podle něj řada lidí v Německu i Česku považuje "za výsměch dějinám, za výsměch obětem režimů, které vznikly na bázi Marxova učení, za výsměch dnešku".

Svou účast na protestní akci AfD zdůvodnil Klaus snahou varovat "před bagatelizováním vlivu, který Marx po celých uplynulých dvě stě let ve světě měl a pořád ještě má". I v současnosti podle něj totiž vznikají na základě Marxova učení "nové, pro svobodu člověka nesmírně nebezpečné ideologie".

V projevu Klaus kritizoval "Marxovy věrné stoupence", kteří jsou podle něj přesvědčeni, že filosof "světu odevzdal skvělé myšlenky, ale že ty nebyly správně pochopeny, interpretovány a realizovány". Podle českého exprezidenta Marx dobře věděl, že uskutečnění komunistického ideálu vyžaduje diktaturu proletariátu. Marx tak podle něj výrazně přispěl ke vzniku diktatur 20. století "s desítkami, ne-li stovkami miliónů obětí".

V projevu, který dnes v Trevíru na jiné akci přednesl u příležitosti dvoustého výročí narození Karla Marxe předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, zaznělo, že by tento myslitel a revolucionář měl být vnímán v kontextu své doby a neměla by se na něj svalovat zodpovědnost za zločiny komunismu. S tímto názorem Klaus nesouhlasí. "Komunistické diktatury dvacátého století od Marxe oddělit nelze," řekl.

Junckerovu účast na dnešní slavnosti v Trevíru bývalý český prezident kritizoval a označil to za přiznání vlivu, který Marx na "projekt evropské integrace v jeho dnešní podobě Evropské unie má".

Páteční akce, které se kromě Klause zúčastnila řada politiků AfD včetně poslance Spolkového sněmu českého původu Petra Bystroně, není jedinou protestní akcí, kterou strana zorganizovala. V sobotu, kdy bude v centru Trevíru odhalena Marxova socha, projde městem tichý protestní průvod s názvem "Svrhnout Marxe z podstavce".

Karl Marx se v Trevíru narodil 5. května 1818 a ve městě nedaleko francouzských hranic strávil prvních 17 let svého života.