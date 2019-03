Klíčové hlasování: Mayová apelovala na poslance kvůli brexitu

Čtyři dny před klíčovým hlasováním o brexitové dohodě v britském parlamentu premiérka Theresa Mayová vyzvala poslance, aby dokument, který dojednala s Bruselem, podpořili. Jinak podle ní hrozí nejistota a to, že země nakonec Evropskou unii neopustí nikdy. Sedmadvacítku pak vyzvala k většímu úsilí při jednáních o případných změnách dokumentu tak, aby dohoda mohla projít. Členové Dolní sněmovny ji již jednou odmítli.

"Podpořte (dohodu), a Spojené království odejde z EU. Odmítněte ji, a nikdo neví, co se stane," řekla Mayová v projevu ve východoanglickém městě Grimsby. Varovala, že Británie by v případě opakovaného vládního nezdaru ve sněmovně mohla zůstat v unii ještě mnoho měsíců, odejít bez dojednané dohody, která ji chrání, nebo dokonce vůbec evropský blok neopustit.

Případné odložení brexitu, který je plánovaný na 29. března, by podle premiérky mohl vést k tomu, že si unie začne klást nové podmínky, nebo k vypsání druhého referenda o EU. Nový plebiscit by ale mohl znamenat, že Spojené království z unie nikdy neodejde, což není to, pro co obyvatelé země v prvním referendu v roce 2016 hlasovali, uvedla Mayová.

Její projev byl nakonec mírnější, než očekávala britská média, která v předstihu psala, že premiérka bude "dštít oheň a síru" na Brusel kvůli jeho neochotě přistoupit na změny takzvané irské pojistky. Ta je kontroverzním bodem brexitové dohody, který dosud bránil jejímu schválení v britském parlamentu. Irská pojistka, která má zajistit průchodnost hranice mezi Irskem a Severním Irskem i po brexitu, představuje podle některých britských poslanců riziko, že země zůstane připoutána k unijním strukturám.

Servítky si dnes nebral britský ministr zahraničí Jeremy Hunt, který Brusel varoval, aby svou neústupností "na mnoho dalších let neotrávil budoucí vztahy" mezi EU a Spojeným královstvím. Pokud unie podle Hunta v této kritické fázi - 21 dní před brexitem - nevyjde Londýnu vstříc, budou ji ze selhání rozhovorů vinit další generace.

V Bruselu se v 15.00 SEČ sejdou vyslanci sedmadvacítky, které unijní vyjednavač Michel Barnier informuje o současném stavu brexitových jednání. Zdroje, které citovala agentura Reuters, ale uvádějí, že žádný pozitivní vývoj nenastal. Schůzka má podle tohoto zdroje sloužit mimo jiné k potvrzení, že unie odmítá nejnovější britské návrhy týkající se irské pojistky.