Kněžský celibát se nezmírní, vyloučil papež František

Papež František vyloučil, že by se chystal změnit pravidla týkající se kněžského celibátu. Připustil ovšem, že bude uvažovat o možnosti povolit svěcení starších ženatých mužů v odlehlých oblastech s nedostatkem duchovních. Na palubě letadla, kterým se vracel z návštěvy Panamy, rovněž varoval před přehnanými očekáváními v souvislosti s únorovým summitem o ochraně nezletilých, který se koná na pozadí skandálů se sexuálním zneužíváním mladistvých v římskokatolické církvi.

"Osobně si myslím, že celibát je darem církvi. Nesouhlasím s těmi, kdo říkají, že by měl být zaveden dobrovolný celibát," uvedl papež. Připustil ale, že "pastorační potřeba" by mohla v určitých částech světa ospravedlnit alternativní řešení.

O rozvolnění pravidel celibátu usilují například brazilští biskupové. Podle nich by takzvaní viri probati - ženatí muži osvědčení ve víře - mohli vyřešit problém nedostatku kněžích v odlehlých oblastech Amazonie, kde věřící často nemohou na mši i několik měsíců. Svěcení "osvědčených mužů" by mělo být jedním z hlavních témat říjnové vatikánské synody biskupů z Amazonie.

Podle kritiků souvisí nucený celibát i s případy zneužívání mladistvých v katolické církvi. Právě tomuto tématu se bude v únoru věnovat summit ve Vatikánu. František přitom dnes varoval, aby lidé nevkládali do vrcholné schůzky přílišné naděje. "Je třeba snížit očekávání... protože problém zneužívání bude pokračovat, neboť je to lidský problém a vyskytuje se všude," řekl papež.

Cílem summitu, který se bude konat od 21. do 24. února, je podle Františka zvýšit citlivost vrcholných představitelů církve vůči obětem zneužívání a dát církevním hodnostářům návod, jak případy zneužívání vyšetřovat. V minulosti se reakce na odhalení případů zneužívání mladistvých uvnitř církve lišila v závislosti na zemi, v níž se na ně přišlo. To by se mělo podle papeže po summitu, kterého se zúčastní dvě stovky duchovních, změnit.