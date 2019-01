Koncert neofašistů věnovaný Palachovi bude, tvrdí organizátoři

Odkaz Jana Palacha, který se před 50 lety upálil na protest proti veřejné letargii po okupaci roku 1968, je stále aktuální. Řekl to v Mělníku při pietním aktu... více Diskuse (8)

Jan Palach se obětoval nejen za svobodu českého lidu, ale za svobodu Evropanů, a proto je na něj nutné vzpomínat. Na Václavském náměstí to u příležitostí 50...

Dnes je to přesně padesát let od sebeupálení studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jana Palacha. Poté, co ho kolemjdoucí uhasili kabátem, byl...