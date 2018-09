Koncert rappera v Bataclanu byl kvůli tlaku krajní pravice zrušen

Rapper francouzsko-alžírského původu Médine ruší své vyprodané říjnové vystoupení v pařížském klubu Bataclan kvůli tlaku krajně pravicových skupin, které tvrdí, že podporuje radikální výklad islámu a znesvěcuje pietu dějiště teroristického útoku.

V listopadu 2015 se francouzská metropole stala terčem koordinovaných teroristických útoků, při kterých zahynulo 130 lidí; 90 z nich přišlo o život v Bataclanu.

Médine na Twitteru zdůvodnil své rozhodnutí koncert zrušit tím, že pravicoví radikálové se jen snaží rozdělit společnost.

Konání hudební akce kritizovali nejen politici z krajní pravice, ale také z konzervativnější části politického spektra. V této souvislosti ministr vnitra Gérard Collomb v červnu prohlásil, že není vyloučen zákaz koncertu, pokud by hrozilo ohrožení veřejného pořádku.

Důvodem kritiky Médinea jsou jeho někdejší kontroverzní texty, jako je například album z roku 2005 s názvem Džihád, což je arabské označení pro povinnost muslimů bránit a šířit svou víru. Médine nicméně tvrdí, že se 15 let snaží svými písněmi bojovat proti všem formám radikalismu.

