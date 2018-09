Končí rodič-taxikář? U vídeňské školy už platí zákaz vjezdu

Hromadné nájezdy aut, ze kterých vyskakují děti jedno za druhým a následně přebíhají komunikaci. Taková scéna se odehrává před řadou škol v Rakousku. Vedení školy ve vídeňské čtvrti Leopoldstadt se tomu ale rozhodlo učinit přítrž a spustilo projekt "školní ulice". Před začátkem vyučování tak bude platit zákaz vjezdu. S podobným problémem bojuje také hned několik českých škol. Informaci uvedl server idnes.cz.

Před většinou vídeňských škol probíhá ráno doslova chaos. Mnoho rodičů totiž vozí své ratolesti do školy autem, proto se u nich krátce před osmou hodinou tvoří zácpy. Každodenní scénář je asi následovný: rodič přibrzdí v blízkosti školy v jízdním pruhu, kde děti vyskočí ven a následně přeběhnou cestu až ke dveřím vzdělávacího zařízení. Vedení základní školy ve Vereinsgasse 29-31 proto nyní volá po vzniku pěší zóny v těsné blízkosti budovy.

"Sdružení rodičů na situaci upozorňuje už několik let. Nejlepší by bylo, kdyby před školou a v přilehlé Gabelsbergergasse vznikla pěší zóna," říká předseda sdružení Wolf Fircks. Současně upozorňuje, že takové praktiky rodičů několikrát vedly k nebezpečným střetům a situacím. Z toho důvodu se sdružení rozhodlo zahájit projekt "Školní ulice". Tyto ulice budou v době mezi 7.45 a 8.15 hodin ráno uzavřené. Projekt už funguje v dalších rakouských městech.

Pražské matky

"V Bolzanu, kde podobné opatření platí už dvacet let, klesl počet zraněných při cestě do škol o polovinu," říká spoluorganizátorka projektu Petra Jensová. Zároveň chtějí tímto krokem zvýšit počet rodičů, kteří budou své potomky vodit do školy pěšky. Dostupné statistiky totiž potvrzují, že každá pátá rodina ve Vídní vozí své děti do školy autem.

Podobně probíhají rána také u řady českých škol. "V Praze Břevnově u ZŠ Marjánka to řešíme celá léta. Někteří rodiče v SUV doslova najíždějí do chodců na chodníku lemovaném žlutou čárou. A čí je to vina? Samozřejmě chodců, protože mají drzost používat způsob pohybu, který jim dala příroda," stěžuje si Ondřej Šrott, jeden z rodičů.

Reaguje na to také nezisková organizace Pražské matky s kampaní Pěšky do školy. Má upozornit jak na nedostatečnou fyzickou aktivitu u děti, tak na dopravní zátěž v blízkosti škol. "Kampaň proběhne v rámci Evropského týdne mobility od 16. do 22. září," informuje Blanka Klimešová a současně dodává, že ji chtějí postupně rozšířit do všech škol v Česku.