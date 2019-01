Korsičan zavraždil souseda a zranil pět lidí zřejmě kvůli psovi

Sousedský spor o psa byl patrně motivem středečního krveprolití, při němž v korsické Bastii zemřel člověk a pět dalších bylo zraněno. Místní šedesátník zřejmě pistolí a nožem ukončil při o to, zda jeho pes před lety pokousal přítele jednoho ze sousedů. Podle agentury AFP to uvedla místní prokuratura. Policie po střelbě uzavřela okolí domu, v němž se muž uzavřel a nakonec spáchal sebevraždu.

Střelba za bílého dne na ulici největšího korsického přístavu vyděsila místní obyvatele a vyvolala ve francouzských médiích otázky po motivu. Policie již ve středu vyloučila spojení s terorismem a uvedla, že pachatel byl již za násilný čin odsouzen v minulosti.

Podle bastijské prokurátorky Caroline Tharotové se muž dostal na ulici do konfliktu s jedním ze sousedů, který mu vyčítal, že jeho pes před několika lety pokousal jeho přítele. Útočník vytáhl nůž a několikrát souseda bodl do břicha a do paže. Pak nožem napadl jeho známého, načež vytáhl pistoli a začal střílet po lidech v okolí; pálil i na policisty. Jeden ze zasažených mužů zemřel.

Pachatel se pak zavřel v bytě a policisté se s ním několik hodin pokoušeli vyjednávat, ale bez úspěchu. Když násilím pronikli dovnitř, vpálil si kulku do hlavy, uvedla prokurátorka.