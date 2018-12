Kosovo neuznáme, zní ze Slovenska. Pellegrini názor nemění

Slovensko podle premiéra Petera Pellegriniho nemění svůj odmítavý postoj k uznání Kosova, Bratislava nesouhlasí ani s transformací Kosovských bezpečnostních sil (KSF) v regulérní armádu. Pellegrini to řekl novinářům po schůzce se srbskou kolegyní Anou Brnabičovou.

"Slovenská republika nadále podporuje teritoriální integritu Srbské republiky. Postoj Slovenska vůči jednostrannému vyhlášení nezávislosti Kosova se dlouhodobě nemění," uvedl Pellegrini.

Slovensko je jednou z mála zemí EU, které dosud neuznaly vyhlášení nezávislosti Kosova v roce 2008. Brnabičová, která do Bratislavy přijela z návštěvy Česka, za postoj Bratislavy v otázce Kosova vyjádřila na společné tiskové konferenci s Pellegrinim vděk. "Pro nás je tato záležitost citovou otázkou. Srbský národ nezapomene na váš principiální postoj," řekla srbská premiérka.

Slovensko podle Pellegriniho podporuje přítomnost mezinárodních sil KFOR pod vedením NATO v Kosovu jako garanci bezpečnosti a stability regionu. "Slovenská republika striktně odmítá transformaci Kosovských bezpečnostních sil na regulérní armádu různými neústavními způsoby, jak se toho kosovská vláda opakovaně snaží dosáhnout. Nynější představitelé Prištiny nemají zájem na klidném řešení situace," řekl předseda slovenské vlády.

Pellegrini v souvislosti s plány Kosova zřídit armádu uvedl, že nikdo si nepřeje, aby Srbsko v reakci muselo svými armádními složkami chránit své občany na území Kosova. "Priština musí dostat jasný signál, že když bude pokračovat s takovými aktivitami, které jsou v rozporu se zájmy mezinárodního společenství, nemůže počítat s tím, že by mohla být respektovaným partnerem v Evropě," řekl Pellegrini.

Brnabičová minulý týden naznačila, že transformace KSF v armádu by mohla vyprovokovat vojenskou intervenci ze strany Bělehradu. O přeměně KSF, čítající asi čtyři tisíce členů, na armádu by měl kosovský parlament hlasovat ještě tento týden. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg už dříve řekl, že plán Prištiny je špatně načasovaný a může mít vážné důsledky pro euroatlantické ambice Kosova.

Slovensko patří k zemím, které podporují ambice Srbska vstoupit do EU. "Slovensko zastává názor, že unie by v tomto měla být ambicióznější a měla by lidem v Srbsku dát jasnou perspektivu, kdy reálně mohou počítat se vstupem do Evropské unie, pokud splní všechny podmínky," řekl Pellegrini.

Ve zvýšení dynamiky přístupových rozhovorů se Srbskem ze strany EU doufá také český premiér Andrej Babiš. Po pondělní schůzce s Brnabičovou řekl, že začlenění celého Balkánu do unie je v zájmu Česka.