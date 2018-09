Kosovští Albánci zablokovali cestu do srbské osady

Asi 200 kosovských válečných veteránů v neděli zablokovalo bagry a nákladními auty silnici vedoucí do srbské osady Banje, aby tak zabránili v její návštěvě srbskému prezidentu Aleksandaru Vučičovi. Kosovská vláda poté odvolala svůj původní souhlas z "bezpečnostních důvodů". Vučić se navzdory tomu ráno vydal na cestu do Banje z Mitrovice a řekl, že se pokusí dojet do Banje objížďkou, uvedly agentury DPA a Reuters.

"Vučić se musí omluvit za spáchané zločiny a masakry po celém Kosovu," hlásal jeden z transparentů na zablokované cestě do Banje. "Vučić neprojde," ujišťoval další.

Vučić v sobotu zahájil dvoudenní návštěvu severní oblasti Kosova, kde žije silná srbská menšina. V poledne hodlá na shromáždění v Kosovské Mitrovici pronést důležitý projev. Zda přitom zveřejní svůj dlouho avizovaný plán řešení kosovského problému, jak původně zamýšlel, není zřejmé.

Víkendová cesta srbské hlavy státu do Kosova a její program se v pátek nečekaně ocitly v ohrožení po krachu jeho schůzky s kosovským prezidentem Hashimem Thaçim v Bruselu. Vučić se s Thaçim odmítl přímo setkat s poukazem na podle Bělehradu neseriózní přístup a vyhrožování ze strany Prištiny.

Kosovo vyhlásilo nezávislost na Srbsku před deseti lety. Bělehrad ji ale nikdy neuznal a snaží si zachovat vliv zejména na severu země, kde žije srbská menšina. Kosovo jako nezávislý stát nicméně uznalo sto zemí včetně Česka.

Normalizace vztahů mezi Kosovem a Srbskem je důležitým předpokladem pro členství obou států v Evropské unii.