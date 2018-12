Kritika klimatické konference. "Ničeho jsme nedosáhli"

S koncem klimatické konference v polských Katovicích podrobili zástupci chudých a změnou klimatu nejvíce ohrožených států ostré kritice průmyslové země. Planeta se otepluje, hladina moří stoupá a ohrožuje samotnou existenci některých států. Už čtvrt století se přitom diplomaté snaží najít řešení, avšak bez přesvědčivého výsledku, píše agentura DPA.

"Nedosáhli jsme ničeho," řekl na konferenci bývalý prezident ostrovního státu Maledivy Muhammad Našíd. Této zemi kvůli vzestupu mořské hladiny hrozí, že zmizí v oceánu. Emise oxidu uhličitého (CO2), který oteplování planety způsobuje, stoupá a stoupá "a my mluvíme, mluvíme a mluvíme," dodal.

Našíd rovněž řekl, že morální apely na bohaté průmyslové státy, aby snížily emise skleníkových plynů, považuje za zbytečné. "Neposlouchají," řekl. Klimatická konference stála více než 75 milionů dolarů (1,7 miliardy korun), pokrok v jednání však není téměř žádný. Podle prognózy prezentované na summitu by letos emise CO2 měly po třech letech setrvalé úrovně opět vzrůst.

Mluvčí skupiny nejchudších států, Etiopan Gebru Džember Endalu v projevu odkazoval na to, že v jeho zemi v důsledku oteplování planety celé měsíce neprší a usychá úroda na polích. Občané jeho země podle něj stojí "v přední linii" dopadů klimatických změn a důsledky stagnace v ochraně klimatu nesou nejzranitelnější státy, které přitom k oteplování Země přispěly nejméně.

At @COP24 @PEspinosaC sends a strong message to negotiators: deliver a #Katowice package with strong rules, progress on finance and a commitment to revise #NDCs as an outcome of the #TalanoaDialogue. In other words #FinishTheJob! https://t.co/sw48qUEvrO pic.twitter.com/Ft7HKrvqPL