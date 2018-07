"Krize demokracie"? Británie volá po regulaci sociálních médií

Sociální média, jako je například internetová síť Facebook, by měla podléhat přísnější regulaci. Podle BBC to vyplývá ze zprávy výboru britského parlamentu pro digitální technologie, kulturu, média a sport.

Výbor po skandálu kolem společnosti Cambridge Analytica vyšetřuje sociální média v souvislosti s šířením falešných zpráv a ochranou soukromí uživatelů. Zprávu by měl oficiálně představit v neděli, její kopii ale už v pátek zveřejnil Dominic Cummings, ředitel kampaně Vote Leave prosazující odchod Británie z Evropské unie.

Společnost Cambridge Analytica se letos dostala do centra pozornosti kvůli obvinění, že neoprávněně získávala osobní data desítek milionů uživatelů facebooku. Tato data v roce 2016 údajně využila pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa.

Zpráva parlamentního výboru varuje, že Británie čelí "krizi demokracie" v důsledku šíření zhoubných názorů a manipulace s osobními údaji. Doporučuje přísnější regulaci sociálních médií a opatření proti ovlivňování voličů. Volební zákon by se měl podle zprávy upravit tak, aby odrážel změny v technikách volební kampaně v digitální éře.

Zpráva rovněž navrhuje zdanění technologických podniků, jehož prostřednictvím by se přísnější regulace financovala. Získané peníze by měly být použity také na vzdělávací programy a informační kampaně, jež by lidem pomohly rozeznávat dezinformace a falešné zprávy.

Otázka odpovědnosti

Sociální média by podle zprávy výboru měla být zodpovědná za "škodlivý" obsah, který je jejich prostřednictvím zveřejňován. Firmy jako Facebook či YouTube přitom zodpovědnost za příspěvky na svých stránkách odmítají a označují se za pouhou platformu pro jejich zveřejňování, nikoli za vydavatele.

"Firmy působící v oblasti sociálních médií se nemohou schovávat za prohlášení, že jsou pouhou platformou, a tvrdit, že jsou technologickými podniky, které nehrají žádnou roli v regulaci obsahu na svých stránkách. To není pravda; neustále mění, co se na jejich stránkách zobrazuje a co ne, a to na základě algoritmů i lidských zásahů," píše se ve zprávě výboru.

Viceprezident společnosti Facebook Richard Allan uvedl, že výbor poukázal na některá důležitá témata. "Sdílíme jejich cíl zajistit, aby politická propagace byla poctivá a transparentní, a souhlasíme, že jsou zapotřebí změny volebních pravidel," citoval Allana list The Wall Street Journal.