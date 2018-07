KVÍZ: Co všechno (ne)víte o životě Marie I. Tudorovny?

Je to přesně 465 let, co usedla na trůn Marie I. Tudorovna, a stala se tak královnou Anglie a Irska. Obávaná panovnice byla od dětství svědkem, jak její otec Jindřich VIII. posílá na smrt řadu svých protivníků včetně manželek. Se stejnou krutostí prosazovala katolickou reformu a nikdy nesouhlasila s odlukou anglikánské církve, kterou provedl její otec, a zavedením protestantismu. Téměř tři stovky protestantů, kteří odmítli přestoupit ke katolické církvi, proto nechala Marie na hranici upálit. Věděli jste, že si za své ohavné činy vysloužila přezdívku? Orientujete se v dějinách Anglie a rodu Tudorovců? Otestujte se v kvízu on-line deníku TÝDEN.CZ.