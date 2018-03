Kvůli migrantům je Vídeň nebezpečnější! straší Orbánův muž

Rakouské hlavní město Vídeň použil šéf úřadu maďarského premiéra Viktora Orbána jako odstrašující příklad, jak by údajně mohla za několik let vypadat Budapešť, pokud lidé dovolí opozici vpustit do Maďarska migranty.

János Lázár na videu natočeném v jedné ze čtvrtí rakouské metropole tvrdí, že Vídeň je kvůli imigrantům špinavější, chudší a nebezpečnější. V Maďarsku se 8. dubna konají volby. Vládní strana Fidesz, jejímž je Lázár členem, se dlouhodobě staví proti imigrantům.

"Ulice jsou zjevně špinavější, oblast je zjevně chudší a je tu hodně zločinu," říká Lázár na videu, které zveřejnil na svém facebooku. Stojí přitom ve vídeňské čtvrti Favoriten, ve které má podle posledních statistik původ v zahraničí více než 40 procent obyvatel.

Podle šéfa úřadu maďarského premiéra hrozí, že "pustí-li opoziční strany do země imigranty", mohla by za dvacet let Budapešť vypadat podobně jako Vídeň. Čtvrť, ve které se na videu nachází, označil za město ve městě, kde žijí "z bílých a křesťanů" už jen důchodci a všichni ostatní jsou imigranti.

"Ve Vídni je mnoho škol, kde už nejsou bílí Vídeňané, ale jen děti muslimských imigrantů a imigrantů z Blízkého východu," říká dále na videu blízký spolupracovník premiéra Orbána. Na závěr svým voličům slibuje, že spolu se svými kolegy z vládní strany Fidesz pracuje na tom, aby podobnému vývoji jako ve Vídni v Maďarsku zabránil.

Orbánova strana Fidesz, která vládne Maďarsku od roku 2010, svoji kampaň před parlamentními volbami vypsanými na 8. dubna doposud stavěla především na vyvolávání strachu z migrace. Ránu této strategii nicméně uštědřila nedávná porážka kandidáta Fideszu ve volbě starosty města Hódmezövásárhely. V letech 2002 až 2012 byl starostou města na jihovýchodě Maďarska přitom právě János Lázár.