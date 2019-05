Kvůli špatným podmínkám nelze vyprostit potopenou loď z Dunaje

Kvůli vysokému stavu vody na Dunaji, špatné viditelnosti a silnému proudu není zatím možné vytáhnout z řeky v centru Budapešti výletní loď, která se tam ve středu večer potopila s 35 lidmi na palubě po srážce s větším plavidlem. Na lodi plulo 33 Jihokorejců a dva maďarští členové posádky. Sedmi lidem se podařilo zachránit, sedm bylo nalezeno mrtvých a 21 se stále pohřešuje.

"Podmínky jsou naprosto proti nám," řekl na tiskové konferenci se svou jihokorejskou kolegyní Kang Kjong-wha maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. "Není možné se k vraku dostat. Viditelnost je nulová a Dunaj teče rychlostí 15 kilometrů za hodinu," popsal šéf maďarské diplomacie. Vrak potopené lodi jménem Mořská panna (Hableány) je v šestimetrové hloubce.

Agentura APA napsala, že maďarské úřady předpokládají, že uvnitř plavidla se nacházejí těla obětí, a tak usilují o jeho co nejrychlejší vyproštění. Maďarský premiér Viktor Orbán neštěstí označil za událost, která "člověkem otřese". Ve státním rozhlase řekl, že požádal úřady, aby ho "přísně a důkladně" vyšetřily.

Do Budapešti podle agentury AP přijedou blízcí mrtvých a pohřešovaných.

Maďarská policie ve čtvrtek večer zadržela ukrajinského kapitána hotelové lodi Viking Sigyn, která se s Mořskou pannou srazila a neštěstí nejspíš zavinila. Kapitán je podezřelý z ohrožení lodní dopravy, jež vedlo k nehodě s větším počtem mrtvých.

Mořská panna byla ve středu večer téměř u konce vyhlídkové plavby po Dunaji, když do ní nedaleko maďarského parlamentu narazila mnohem větší Viking Sigyn. "Viděla jsem, jak se k nám blíží hotelová loď, ale nikdy bych si nepředstavila, že narazí do naší lodi," řekla jihokorejské agentuře Jonhap jedna z přeživších. Po srážce spolu s dalšími lidmi, kteří stáli na palubě, spadla do studené vody v řece. Podařilo se jí chytit se záchranného člunu, který plul kolem, a hodit lano jinému člověku. "Myslím, že všichni, kdo zůstali v kajutě, se pravděpodobně z lodi nemohli rychle dostat," uvedla další přeživší.