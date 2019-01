Kvůli sporu o název Makedonie končí v řecké vládě ministr obrany

Řecký ministr obrany Panos Kammenos v neděli oznámil rezignaci a odchod své strany z vládní koalice. Učinil tak na protest proti dohodě, která má ukončit letitý spor o název státu sousední Makedonie. Informovala o tom agentura Reuters.

Není dosud jasné, jak Kammenosův krok ovlivní budoucnost vládní koalice i řecký souhlas s dohodou, kterou v pátek schválil makedonský parlament.

Kammenos, jehož malá pravicová strana Nezávislí Řekové (ANEL) tvoří koalici s levicovým premiérem Alexisem Tsiprasem, dlouhodobě odmítá dohodu se Skopje, kterou premiéři obou zemí podepsali loni v červnu. Tvrdí o ní, že zrazuje řecké národní zájmy.

"Sešel jsem se s premiérem a vedli jsme dlouhou debatu. Po čtyři roky jsme spolupracovali ve vládě národní jednoty. Podařilo se nám dostat zemi ze záchranného programu. Prvořadého cíle jsme dosáhli. Otázka Makedonie mi však nedovolí nevzdat se svého postu ... Spolupráce nemůže pokračovat. ANEL odchází z vlády," řekl Kammenos po schůzce s Tsiprasem.

