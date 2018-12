Kvůli teroru ve Francii policie vyslýchá pachatelovy příbuzné

Mezi osobami zadrženými ve Francii kvůli úternímu útoku ve Štrasburku jsou útočníkova matka, otec a dva bratři. S odvoláním na zdroje blízké vyšetřování to oznámila agentura Reuters. Devětadvacetiletý pachatel Chérif Chekatt je stále na útěku. Podle původních informací zabil tři lidi a 12 osob zranil. Z nich šest je zraněno těžce a podle italských médií je mezi těmito těžce zraněnými jeden italský novinář.

Tento osmadvacetiletý muž z Tridentu byl ve Štrasburku, odkud informoval o jednání Evropského parlamentu pro rozhlasovou síť Europhonica. Italská agentura ANSA oznámila, že novinář Antonio Megalizzi je ve vážném stavu. "Bylo nám řečeno, že střela vystřelená zločincem Antonia zasáhla do hlavy. Dvěma dívkám, které s ním byly... se podařilo utéct a skryly se na veřejném místě. Antonia ztratily z očí, protože zůstal ležet na zemi," řekl agentuře otec novinářovy přítelkyně.

#Strasburg

Chérif Chekatt, 29, French national, is the suspect of tonight’s Strasburg terror attack, in which 4 killed.

According to french sources,

he escaped police raid on his home Tuesday that reportedly uncovered grenades. pic.twitter.com/jBrBIYylm0