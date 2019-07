Kvůli zmizelé otevřeli hrobky. Nenašli v nich ani původní ostatky

Na malém hřbitově ve Vatikánu poblíž Svatopetrské baziliky specialisté za přítomnosti policie otevřeli dvě hrobky. Cílem bylo ověřit, zda v hrobkách dvou německých šlechtičen zesnulých v 19. století není pohřbena i 15letá dívka, která záhadně zmizela v roce 1983. Obě hrobky ale byly úplně prázdné, uvedla agentura AFP.

"Nenašli vůbec nic, ani ostatky těch, které tam měly být oficiálně pohřbeny," řekl novinářům bratr zmizelé dívky Pietro Orlandi s tím, že se mu ulevilo. Už před otevřením hrobek serveru BBC řekl, že by byl raději, kdyby tam sestřiny ostatky nebyly.

"Pro mou matku by to bylo velmi stresující," řekl. Matka stále žije ve Vatikánu a podle něj by pro ni bylo zdrcující zjistit, že byla celou dobu tak blízko své mrtvé dcery.

Rodina zmizelé dívky Emanuely Orlandiové, která se v červnu 1983 nevrátila z hudební školy, stále doufá, že úřady objasní, co se s dívkou stalo. Naposledy byla viděna na autobusové zastávce v centru Říma. Jedna ze stop vyšetřování vede do Vatikánu, protože dívčin otec byl tehdy zaměstnancem Vatikánu. Není ale jasné, zda to se zmizením dívky souvisí.

Další z teorií tvrdí, že dívčino zmizení nemělo žádnou spojitost s Vatikánem a že motivem bylo znásilnění. Podle jedné z teorií dívku unesli, aby přiměli Itálii propustit tureckého teroristu Mehmeta Aliho Agcu, který v roce 1981 na vatikánském Svatopetrském náměstí postřelil tehdejšího papeže Jana Pavla II.

Na hřbitov ve Vatikánu přivedl experty anonymní dopis, který dostala rodina letos v březnu a na němž byl obrázek anděla z tohoto hřbitova. Rodina pak požádala vatikánské úřady o otevření hrobek.

"Poprvé Vatikán ukázal, že připouští možnou spojitost Vatikánu s Emanueliným zmizením," řekl BBC dívčin bratr Pietro. Vatikánský mluvčí ale zdůraznil, že policie otevírá hrobku kvůli možnosti, že dívka mohla být ve Vatikánu pohřbena, a ne proto, že by za její smrt byl zodpovědný Vatikán.