Labouristé chtějí předčasné volby. Nevylučují druhé hlasování

Britští opoziční labouristé budou v úterý na své výroční konferenci hlasovat o dokumentu, který nechává na stole možnost konání dalšího referenda o brexitu. Informovala o tom britská média, podle kterých příslušný dokument vznikl během dlouhého nočního jednání delegátů opoziční strany v Liverpoolu. Referendum by se mohlo podle labouristů konat v případě, že se předčasné volby, jimž dávají přednost, ukážou pro řešení situace nevhodné. Nemělo by jít ale jen o opakování referenda z roku 2016.

Podle rezoluce, o které by měli v úterý delegáti konference hlasovat, by se měly konat předčasné volby v případě, že poslanci odmítnou dohodu vzešlou z jednání vlády premiérky Theresy Mayové s Bruselem. Pokud by se však volby ukázaly jako nevhodné řešení nastalé krize, zůstávají podle dokumentu, z nějž citoval britský tisk, "na stole všechny možnosti, včetně kampaně za lidové hlasování". To by se ovšem nemělo týkat samotného odchodu Británie z EU, ale spíše jeho podmínek. Jak přesně by mohla otázka v referendu vypadat, dokument neříká.

"Věříme, že předčasné volby jsou nejlepším řešením, protože lidem umožní širokou debatu a umožní jim také vybrat si tým, který by vedl vyjednávání," uvedl stínový ministr financí John McDonnell. Labouristé podle něj respektují výsledek referenda z roku 2016, a dávají proto přednost volbám. Pokud by se ale nemohly konat, je podle McDonnella nutné dát lidem možnost hlasovat o dohodě vyjednané vládou Mayové v Bruselu.

Podle průzkumu, který provedla agentura YouGov pro The Observer mezi tisícovkou členů Labouristické strany, by si 86 procent dotázaných přálo druhé lidové hlasování o dohodě mezi Londýnem a Bruselem. Proti se vyslovilo jen osm procent členů strany. Pokud by se referendum týkalo stejně jako to z června 2016 samotné budoucnosti země v EU, hlasovalo by 90 procent respondentů pro setrvání Británie v EU.

Už v neděli řekl předseda labouristů Jeremy Corbyn, který je považován za euroskeptika, že podpoří vypsání druhého referenda, pokud se pro to jeho strana rozhodne. Zároveň zdůraznil, že dává přednost předčasným volbám.

Čtyřdenního sjezdu labouristů v Liverpoolu se účastní asi 13 tisíc delegátů. Už v neděli vyzývaly tisíce příznivců EU na demonstraci v tomto severoanglickém městě k vypsání druhého referenda.

V referendu o brexitu z června 2016 se 52 procent Britů vyslovilo pro odchod Spojeného království z Evropské unie. Ten byl později stanoven na 29. března 2019.