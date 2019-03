Labouristé tlačí na další referendum o brexitu. Mají šanci

Britští labouristé by mohli nechat projít v parlamentu brexitovou dohodu, kterou s Bruselem dojednala konzervativní premiérka Theresa Mayová výměnou za to, že o ní budou mít Britové možnost posléze hlasovat v referendu. S odvoláním na několik zdrojů z hlavní opoziční strany o tom píše britský deník The Guardian.

Podle listu má mezi labouristy i některými konzervativci stále větší podporu návrh poslanců Petera Kylea a Phila Wilsona. Podle něj by se labourističtí poslanci při hlasování o brexitové dohodě zdrželi, pokud by Dolní sněmovna předtím schválila jejich dodatek, že dohoda musí být předložena k posouzení britskému lidu.

Podporu druhému referendu o brexitu oznámil po dlouhém váhání tento týden šéf labouristů Jeremy Corbyn. Zdůraznil ale, že strana má nadále v úmyslu pokusit se prosadit svou představu brexitu nebo předčasné volby.

Parlament má o dohodě hlasovat do 12. března, přesné datum známo není. Média spekulují, že by se tak mělo stát příští týden. Pokud poslanci dohodu neschválí, budou následně hlasovat o tom, zda má země odejít z EU bez dohody. Pokud ani tento krok nepodpoří, čeká je hlasování o odkladu brexitu, plánovaného na 29. března. To je už za 28 dní.