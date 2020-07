Lampedusa praská ve švech. Za tři dny připlula tisícovka uprchlíků

Italský ostrůvek Lampedusa se potýká s velkým přílivem migrantů z Afriky, jen za poslední tři dny tam doplulo asi 1000 běženců, většinou Tunisanů. Informovala v pátek agentura APA. Kapacita tamního zařízení pro uprchlíky je přitom jen 95 osob. Situaci využil k politické kampani šéf opoziční strany Liga a exministr vnitra Matteo Salvini, který ostrov ve Středomoří ve čtvrtek navštívil.

Od čtvrtečního večera připlulo na Lampedusu, která leží asi 100 kilometrů od tuniského pobřeží, 14 lodí se stovkou běženců. Z úterý na středu dorazilo dalších skoro 300 migrantů. Sicilské úřady, pod něž ostrov spadá, nařídily nyní převoz 200 Tunisanů z Lampedusy do přístavu Porto Empedocle na Sicílii, kam by měli dorazit v pátek večer. V uprchlickém centru na Lampeduse tak zůstane 760 migrantů, uvedla italská televize SkyTg24.

Situaci na Lampeduse se snaží řešit italská ministryně vnitra Luciana Lamorgeseová, která by měla příští týden jednat v Tunisku mimo jiné o zrychlení procedury vracení odmítnutých žadatelů o azyl do země původu. O stejném tématu chce brzy mluvit také s kolegy z ostatních zemí EU.

Větší příliv migrantů z posledních dní na Lampedusu využil k politické kampani šéf opoziční strany Liga Salvini, který ostrov ve čtvrtek navštívil s europoslankyní své strany Franceskou Donatovou. "Tohle není migrace, ale chaos. Italská vláda je komplicem v pašování lidí. Tady nejde o uprchlíky, ale o mladé, zdravé migranty, kteří přicházejí z Turecka," prohlásil Salvini, který byl do loňského září ministrem vnitra.

Salvini uvedl, že letos od začátku roku připlulo do Itálie podle údajů ministerstva vnitra už 11 334 lidí, přičemž loni za stejné období to bylo jen 3508. Salvini totiž jako ministr vnitra zavíral přístavy humanitárním lodím s migranty mimo jiné s tím, že napomáhají pašování lidí do EU.

Nynější italská vláda je k migrantům vstřícnější. Nicméně italská pobřežní stráž letos zadržela několik humanitárních lodí v italských přístavech a nedovolila jim vyplout se zdůvodněním, že mají "technické či sanitární nedostatky", které podle ní ohrožují posádku i naloděné migranty. Naposledy ve středu takto zadržela v sicilském přístavu Porto Empedocle plavidlo Ocean Viking.