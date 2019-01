Le Penová by chtěla vidět Británii zpátky v "reformované" EU

Vůdkyně francouzské ultrapravice Marine Le Penová by chtěla vidět Británii zpátky v "reformované" Evropské unii. Řekla to v rozhovoru, který zveřejnil britský list The Sunday Times. Političce zastávající skeptické postoje vůči EU je prý trochu líto, že Spojené království se nebude moci podílet na změně poměrů uvnitř sedmadvacítky.

"Británie si odhlasovala odchod z EU, nikoli odchod z Evropy," řekla předsedkyně nacionalistické a protiimigrační strany Národní sdružení. "Budoucnost patří alianci evropských národů a Británie se může vrátit. Volba by měla být mezi brexitem a členstvím v reformované EU," konstatovala Le Penová.

Peníze podle ní nemohou rozhodovat o všem, "rozhodující je národ, národní stát, ale EU to nechápe". Politický program Le Penové, jak řekla, je identický s politickým programem prezidenta USA Donalda Trumpa nebo ruského prezidenta Vladimira Putina.

Národní sdružení je jednou z krajně pravicových stran, které v květnových volbách do Evropského parlamentu budou chtít přerušit dlouholetou hegemonii evropských lidovců a socialistů. "Chvíle pro velkou politickou změnu nadešla," prohlásila nedávno podle agentury AP Le Penová v narážce na očekávaný úspěch nacionalistických a protievropských stran v evropských volbách.