Lední medvěd zaútočil na zaměstnance výletní lodi

Lední medvěd napadl a zranil na Špicberkách zaměstnance výletní lodě z Německa. S odvoláním na norské úřady o tom informovala agentura DPA. Muž z lodě na pevninu vystoupil s dalšími kolegy, ale bez turistů. Utrpěl vážné zranění hlavy, není ale v ohrožení života. Muži, kteří napadeného doprovázeli, medvěda zastřelili.

Němec, na kterého lední medvěd na norském souostroví zaútočil, byl součástí takzvané medvědí hlídky, tedy skupiny zaměstnanců lodi, která se stará o to, aby mohli turisté bezpečně vystoupit na pevninu. Podle provozovatele lodi MS Bremen, na které napadený pracoval, je čtyři až pět členů medvědí hlídky vždy dobře vyškoleno a ozbrojeno.

Zraněného muže transportoval vrtulník do nemocnice v Longyearbyenu, největším městě na Špicberkách, řekl agentuře DPA mluvčí špicberské policie Ole Jakob Malmo. V ohrožení života podle něj není.

Šelma ale doplatila na střet s medvědí hlídkou životem. "Z důvodu nutné sebeobrany" byla zastřelena. "Dalších členů posádky ani turistů se incident nijak nedotkl," uvedl mluvčí německé společnosti Hapag Lloyd Cruises, která loď vypravila. Podle policejního mluvčího Malmoa bude zastřelený medvěd podroben pitvě.

Norské úřady opakovaně upozorňují na nebezpečí střetu s ledním medvědem na Špicberkách. V roce 2015 zranil medvěd na souostroví mezi Skandinávií a severním pólem českého turistu. Šelma na něj zaútočila v době, kdy spal ve stanu. Jeho výprava chtěla na Špicberkách sledovat úplné zatmění Slunce. Člověk naposledy po střetnutí s ledním medvědem na Špicberkách zahynul v roce 2011, kdy šelma napadla britského studenta.

Německá společnost Hapag Lloyd Cruises, jejímž je napadený člen posádky zaměstnancem, nabízí výlety do Arktidy. Na webových stránkách slibuje zájemcům mimo jiné to, že je dopraví do míst, "kde vládnou lední medvědi". Desetidenní výlet s MS Bremen, kterého se může zúčastnit až 160 turistů, stojí nejméně 5 810 eur (téměř 150 tisíc Kč).